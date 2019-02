Nå slippes Sonos' nye forsterker

Det er ingen hemmelighet at Sonos skulle slippe en ny utgave av sin forsterker kjent som Amp – det har vi vært klar over siden sensommeren i fjor.

Men akkurat når du kunne kjøpe den har ikke vært klart før i dag, når Sonos bekrefter at Amp vil ha levering fra den 12. februar – altså om én uke – og allerede kan forhåndsbestilles.

Foto: Sonos

Den nye Amp har en pris på 6499 kroner, mens den gamle Connect:Amp koster 4999,-. Sistnevnte byr dog på mindre effekt, med 55 oppgitte watt mot 125 watt for Amp. Den nye modellen har dessuten fått på plass støtte for både Apple AirPlay 2 og HDMI ARC.

Sistnevnte gjør den i stand til å hente ut lyd fra de fleste nyere TV-er, og således blir det enklere å sette opp skikkelig TV-lyd, også med tanke på surroundmuligheter.

Høyttalergriller som kan males over

I tillegg til den nye forsterkeren, er det fra i dag også mulig å forhåndsbestille noen spesielle passive høyttalere – resultatet av et samarbeid mellom Sonance og Sonos.

Sonos In-Wall av Sonance. Foto: Sonos

Høyttalerprodusenten Sonance har spesialisert seg på å lage litt spesielle konstruksjoner til slikt som innebygde og utendørs lydløsninger.

Sånn sett kommer det nok ikke som noen overraskelse at «Sonos Architectural av Sonance»-kolleksjonen er spesiallagd for bruk i vegger og tak.

De har faktisk høyttalergriller som kan males, slik at de matcher bakgrunnen, og koster 6499 kroner per par.

En tredje høyttaler ment for utendørs bruk skal komme på markedet i løpet av april måned. Denne vil få en veiledende pris på 8499 kroner.

Justerer lyden automatisk

Sonos In-Ceiling av Sonance. Foto: Sonos

Denne høyttalerkolleksjonen er for øvrig optimalisert for bruk med nettopp Sonos Amp-forsterkeren, slik at én forsterker kan drive tre par høyttalere.

Kombinasjonen av disse høyttalerne og Amp aktiverer også en funksjonalitet i høyttalerne kalt Trueplay, som visstnok skal sørge for å justere lyden automatisk med tanke på rommets størrelse, konstruksjon og innredning.

