Nå skjuler Instagram antall «likes»

I april ble det kjent at Instagram vurderte å skjule antall likes på bilder.

I en uttalelse til nettstedet The Verge sa selskapet at testen ikke var aktiv da, men at de alltid jobbet med å utforske måter de kan redusere presset mange føler på Instagram spesielt med tanke på antall «likes» postene får.



Nå er testen i gang, men bare i Australia. Riktignok også for norske brukere i landet.



– Testen rulles ut i Australia nå, så vi kan lære mer om hvordan dette kan gi en bedre opplevelse av Instagram, og om denne endringen kan hjelpe folk til å fokusere mindre på antall «likes» og mer på å formidle det de ønsker, sier Mia Garlick, Australias Facebook-sjef, ifølge The Guardian.

Facebook eier som kjent Instagram.

Testen skjuler altså antall likes og videovisninger i feeden din. Nå står det bare «Likt av Ola Nordmann og andre». Du kan selv se hvem som har likt bildet og sett videoene dine, dersom du trykker slik vist i toppbildet.

– Vi håper denne testen vil fjerne noe av presset på hvor mange «likes» en post får, så man heller kan fokusere på å dele de tingene vi liker, sier Garlick ifølge The Guardian.

Det er ikke bestemt hvor lenge testen skal pågå før det tas en avgjørelse på om endringen blir permanent eller ikke.

Forrige uke lanserte Instagram også nye funksjoner i kampen mot netthets. Den første funksjonen skal kjenne igjen negative kommentarer, og spør deretter brukerne om de er sikre på at de ønsker å poste dette.

Ifølge The Guardian sier Instagram i en uttalelse at de allerede har sett effekten av dette.

– Funksjonen oppfordrer brukerne til å angre på en kommentar, og endre den til noe mindre ufint når de har fått tenkt seg litt om.

Funksjonen er så langt kun tilgjengelig for brukere som har engelsk språk på Instagram, men ifølge BBC er planen at alle etter hvert skal få denne funksjonen.

En annen funksjon i kampen mot netthets Instagram jobber med er at brukerne i større grad skal kunne styre hvilke kommentarer som er synlige på sine profiler, i tillegg vil man på sikt kunne sette restriksjoner for enkelte brukere som gjør at de ikke kan se når man er pålogget eller har lest meldinger.

Instagram mener dette vil gjøre det enklere for unge brukere som ikke ønsker å slutte å følge, blokkere eller rapportere brukere i frykt for at ting skal eskalere.