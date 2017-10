Styr smarthjemmet med stemmen rett fra Windows

Det finnes nå flere stemmeassistenter på markedet, men enn så lenge har slike tjenester noe begrensede bruksområder. Nå melder nettstedet Windows Central at Microsofts stemmeassistent Cortana plutselig har blitt mye mer nyttig.

Microsoft skal nemlig nå ha gjort det mulig å bruke Cortana til å kontrollere smarte enheter i hjemmet ditt med stemmen. Funksjonaliteten er lagt til som en egen seksjon i Cortana Notebook-menyen kalt Connected Home.

Støtter Philips Hue og Nest

Slik ser den nye Connected Home-menyen ut. Foreløpig er det bare de fem avbildede aktørene som er støttet. Foto: Skjermdump

I skrivende stund er det kun fem aktører som er lagt inn i den nye Connected Home-menyen; Nest, Wink, Insteon, SmartThings og Hue.

Av disse er det nok Nest og Hue som er mest kjent for nordmenn. Førstnevnte lager blant andre smarte røykvarslere, termostater og nå sist et knippe nye, smarte sikkerhetsprodukter til hjemmet. Hue er på sin side navnet på Philips-produserte, smarte lyspærer.

Dersom du er i besittelse av produkter fra noen av disse aktørene skal den nye Windows-funksjonen altså nå gjøre det mulig å kontrollere disse med stemmen via Cortana. Connected Home-funksjonen fungerer ved at man simpelthen klikker på en av de støttede selskapene for å koble Cortana til brukerkontoen som du har hos disse.

Dermed vil Cortana bli gitt tillatelse til å innhente informasjon fra de tilkoblede enhetene som du måtte i huset. Hvor bra det hele fungerer i praksis gjenstår å se. For øvrig har Microsoft nå en Cortana-basert smarthøyttaler underveis som man formodentlig også kan bruke til å styre smartenheter fra selskapene som er støttet.

