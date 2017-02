Nå skal Twitter slå hardere ned på sjikane og meldinger med «lav kvalitet»

Med det enorme antallet mennesker som i dag bruker sosiale medier er det en utfordrende jobb å opprettholde et godt miljø. Flere av hovedaktørene har allerede gjennomført mange tiltak for å minimere sjikane og andre negative elementer, og nå har Twitter kunngjort enda et knippe.

Selskapet skal nå iverksette tre nye tiltak i et forsøk på å rydde ytterligere opp på tjenesten og gjøre Twitter til et tryggere sted for brukerne.

Den kanskje mest betydningsfulle endringen er at Twitter nå automatisk skal identifisere potensielt støtende meldinger og meldinger av såkalt «lav kvalitet», for så å gjemme disse bort som standard.

Etter oppdateringen vil mindre relevante, altså potensielt støtende, meldinger skjules slik at man manuelt må åpne dem. Foto: Twitter

Må åpnes manuelt

Dette skjer ved at alle Twitter-meldingene deles inn i «relevante» og «mindre relevante» meldinger, hvorav sistnevnte kategori består av de potensielt støtende meldingene. Disse blir i utgangspunktet skjult nederst under de relevante meldingene, og vises kun når brukeren manuelt klikker seg inn på dem.

I tillegg til dette jobber Twitter også med å renske opp søkeresultatene på tjenesten, slik at resultater som har «sensitivt» innhold fjernes, i tillegg til at meldinger fra blokkerte kontoer også tas bort. Disse kan fremdeles ses, men vil altså i utgangspunktet ikke dukke opp.

Det tredje tiltaket er at Twitter nå skal identifisere personer som har blitt stengt ute fra Twitter og stoppe disse fra å etablere nye kontoer. Dette tiltaket er ment å stanse kontoer som kun etableres for å plage og fornærme andre brukere. Det er uvisst akkurat hvordan denne prosessen foregår.

Hvor effektive de nye tiltakene til Twitter er gjenstår selvsagt å se. Endringene skal rulles ut gradvis i løpet av de kommende ukene.

