Nå skal SpaceX sende verdens kraftigste rakett ut i rommet

Det private romselskapet SpaceX, under ledelse av Elon Musk, har allerede utmerket seg på flere områder, blant annet ved å klare å lande det første raketttrinnet etter bruk. Nå står en annen svært viktig milepæl for tur, melder NASA på sine hjemmesider.

Slik ser Falcon Heavy-raketten ut. Foto: SpaceX

Dersom alt går etter planen skal SpaceX nemlig sende sin nye Falcon Heavy-rakett ut i rommet i slutten av desember, altså om et par måneders tid. I sommer meldte vi at selskapet opprinnelig hadde planlagt å skyte ut raketten i november, men nå er begivenheten altså forsinket en smule.

Har skyvekraften til 18 Jumbojet-fly

Falcon Heavy er «oppfølgeren» til selskapets velbrukte Falcon 9-rakett og byr på langt høyere skyvekraft og løftekapasitet enn forgjengeren. Det første trinnet til raketten består nærmere bestemt av tre av de samme motorsystemene man finner på Falcon 9.

Hvert av disse systemene omfatter ni såkalte Merlin-motorer, som altså betyr at Falcon Heavy skilter med hele 27 slike motorer. Til sammen leverer disse motorene over fem millioner pund med skyvekraft ved havnivå, som tilsvarer over 2200 tonn. Dette tilsvarer ifølge SpaceX den samlede skyvekraften til 18 Jumbojetfly av typen Boeing 747.

Det gjør Falcon Heavy til den klart kraftigste raketten i drift i dag. NASA-raketten Saturn V – som ble brukt under det amerikanske Apollo-programmet – var kraftigere med sine over 3000 tonn med skyvekraft, men den tok av for siste gang i 1973. NASAs kommende rakettsystem SLS skal på sin side levere hele 4000 tonn med skyvekraft, men dette systemet er ennå et stykke unna å være ferdigstilt.

Skal gi oss Mars-reiser og romturisme

Falcon Heavy er designet for å bringe tung last, inkludert mennesker, ut i rommet. Raketten skal være i stand til å frakte en last på til sammen 63,8 tonn ut i lav jordbane, der NASAs nå pensjonerte rakettsystem Space Shuttle til sammenligning kun taklet 24 tonn.

På lengre sikt er målet også å bruke Falcon Heavy til å frakte mennesker til Mars, et mål Elon Musk har snakket mye om den siste tiden. Dette ligger nok imidlertid et stykke frem i tid. I tillegg skal raketten ikke minst danne grunnlaget for den gryende romturismen, og i den forbindelse planlegges allerede den første turen rundt Månen for privatpersoner arrangert av SpaceX.

Under kan du se en animasjonsvideo av hvordan det vil se ut når raketten sendes ut i rommet.

Dubai bygger en by som skal simulere livet på Mars »