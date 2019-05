Varsler plass som i en Tesla Model S og rekkevidde på 800 kilometer

Lightyear One ble først annonsert i 2017. Konseptet høres nesten ut som en fantasi: En elbil med solceller på taket som kan kjøre opptil 800 kilometer på én lading – og da kommer eventuell lading fra solcellene tilsynelatende i tillegg.

Nå varsler Lightyear at de skal kommersialisere bilen. Prototypen skal vises frem i Nederland 25. juni. En del detaljer har de imidlertid allerede sluppet.

80 mil på en lading

Bilen skal produseres i to versjoner, med henholdsvis opptil 400 og 800 kilometer rekkevidde. Det gjenstår foreløpig å se om dette er etter den nye og mer realistiske WLTP-standarden eller den utgående og altfor snille NEDC-standarden.

Kapasiteten til batteriene er ikke kjent, men vi kan estimere dem basert på ladetallene Lightyear oppgir.

De sier for eksempel at en times lading med 10 kW effekt skal gi 110 kilometer rekkevidde. Det skulle tilsi et batteri på omtrent 75 kilowattimer i den største versjonen, som i tilfelle vil bety at bilen er svært effektiv.

Tesla Model 3 i Long Range-versjon har til sammenlikning også et batteri på 75 kilowattimer, og den har en WLTP-rekkevidde på 560 kilometer.

Hvor raskt bilen vil kunne lade kun ved hjelp av solcellene har Lightyear foreløpig ikke sagt noe om.

Lightyear lover god plass til fem og bagasjeplass omtrent som i en Tesla Model S. Drar du opp lysstyrken i bildet ser du også tydelig solcellene på taket. Foto: Lightyear

Karbonfiber

Effektiviteten skal komme som følge av flere ting. Bilen er først og fremst bygget i en kombinasjon av aluminium og karbonfiber, som gir lav vekt.

Dernest skal den være særdeles aerodynamisk på veien – Lightyear hevder bilen skal ha mellom 15 og 20 prosent lavere dragkoeffisient enn de fleste av dagens areodynamiske masseproduksjonsbiler.

Bilen vil dessuten ha fire motorer, en i hvert hjul. Dette skal i seg selv gi mellom 5 og 15 prosent bedre effektivitet – og dermed rekkevidde – enn konvensjonelle motorer.

Rundt fire kvadratmeter med solceller på taket skal gjøre at du kan kjøre lange avstander uten å behøve å plugge inn bilen. På egne nettsider har Lightyear for eksempel en kalkulator hvor du kan legge inn hvor du bor og få oppgitt hvor mye du kan lade bilen på solstrøm i et gjennomsnittlig i år.

For Oslo vil bilen for eksempel kunne lade 7360 kilometer på et år, i Tromsø 6240 kilometer. Det fordrer naturligvis at bilen står ute mens det er lyst ute, og lademulighetene er dessuten betraktelig større på sommeren enn på vinteren. Vi ser for eksempel ikke at det er spesielt mye solstrøm å hente i mørketidsmånedene i nord.

Foto: Lightyear

Romslig og kostbar

Bilen skal dessuten bli ganske romslig. Lightyear oppgir at den komfortabelt skal ha plass til fem, og i tillegg ha 700-800 liter bagasjerom. Det er på nivå med en Tesla Model S.

Bilen blir imidlertid ikke billig. Lightyear oppgir 119 000 euro før avgifter og eventuelle tilvalg, altså rundt 1,15 millioner kroner.

Bilen skal altså vises frem i Nederland 25. juni. Foto: Lightyear

De første 10 bilene, kalt Signature Edition, ventes levert tidlig i 2020. 100 biler til skal så leveres i 2020, før ordinære leveranser starter i 2021, med noe over 400 biler.

Lightyear har allerede åpnet for reservasjoner. Vil du være blant de første 100 som får solcellebilen må du ut med hele kjøpesummen allerede nå. Om du kan vente helt til slutten av 2021 er depositumet på 4000 euro, altså 39 000 kroner.