Nvidias nye Drive-plattform skal kunne gi oss helt selvkjørende «robot-taxier»

Skjermkortprodusenten Nvidia er blitt en viktig aktør innen den selvkjørende bilteknologien med sin såkalte Drive PX-plattform. Den forrige versjonen av denne plattformen ble lansert i april i fjor, og nå har Nvidia avduket den seneste versjonen, som har fått navnet Drive PX Pegasus.

Den forrige versjonen, Drive PX2, finnes blant annet i Teslas elbiler, og skal ifølge Elon Musk være kraftig nok til å muliggjøre helt selvkjørende biler (nivå 5).

Ifølge Nvidia selv skal nye Drive PX Pegasus legge til rette for en helt ny klasse av selvkjørende biler. Nærmere bestemt beskrives den som den første kunstig intelligens-datamaskinen som er designet for fullstendig selvkjørende «robot-taxier».

Slik ser den nye Drive PX Pegasus-maskinen ut. Foto: NVidia

320 teraflops

Den nye datamaskinen har en ytelse på saftige 320 teraflops når det gjelder det Nvidia kaller «deep learning»-operasjoner, altså den delen av systemet som dreier seg om kunstig intelligens. Forgjengeren hadde til sammenligning kun 24 teraflops å skilte med, så her har det altså skjedd mye.

Nvidia sier at maskinen skal danne grunnlaget for helt autonome biler som verken har ratt, pedaler eller speil, og som kan bestilles «on demand» for å frakte brukere til destinasjonen uten noe som helst menneskelig innblanding.

Akkurat når vi får se en realisering av disse visjonene gjenstår å se, men skjermkortprodusenten skriver at de har knyttet til seg hele 225 partnere som utvikler løsninger på Drive PX-plattformen, og av disse er det 25 partnere som jobber spesifikt med robot-taxier.

Ifølge Nvidia må slike fullstendig selvkjørende taxier ha mange ferdigheter som inkluderer blant annet registrering av omgivelser med høyoppløselige 360-graderskameraer, lidar (lysradar), lokalisering av kjøretøyet med centimeterpresisjon og sporing av mennesker og kjøretøy i nærområdet.

Drive PX Pegasus går i produksjon i andre halvdel av 2018, så ikke forvent å se dette i biler med det aller første.

(Via Engadget)