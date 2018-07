Nå skal mobilene tåle mer

Knuste mobiltelefoner har blitt en ting vi alle sliter med fra tid til annen. Det skal ikke mer til enn litt for mye mellom nevene og plutselig fyker mobilen mot asfalten. Man plukker opp mobilen igjen som om den var et Flax-lodd og lurer på om det gikk veien, eller rett til nærmeste mobilverksted. Nå øker glassprodusenten Corning vinnersjansene i akkurat dette lotteriet med en ny generasjon glass som skal tåle mye mer.

Gorilla Glass er glasset som brukes i mobiler flest. Det er en type herdet glass som skal tåle vesentlig mer enn de fleste alternativer. Det finnes i flere generasjoner, der hver generasjon har litt ulike egenskaper på ripetålighet og sprøhet. Ofte ser vi at det brukes ulikt glass på forsiden og baksiden av telefoner, der produsentene ønsker ulike egenskaper for de to sidene.

Skal tåle flere fall på ujevn bakke

Den nye generasjonen er den sjette i Gorilla Glass-historien, og det som er mest spennende ved den er at den skal tåle gjentatte fall fra én meters høyde. I snitt overlevde testproduktene med Gorilla Glass 6 femten fall mot ujevn overflate fra én meters høyde.

Forrige generasjon Gorilla Glass ble sluppet for to år siden. Her kan du lese mer om endringen den gang »

At glasset er testet mot ujevne overflater er forøvrig også en ganske viktig ting. Bruker du deksler på mobilen din vil mange av disse uansett lage en liten leppe rundt selve skjermen. Dermed vil ofte ikke glasset komme i direkte kontakt med bakken på noe tidspunkt dersom mobilen mistes i gulvet. Mistes den på en gruslagt plass er derimot faren langt større for at noe går galt - og det ser ut til å være nettopp slike scenarioer Corning tester det nye glasset mot.

Også bedre ripebestandighet skal være en del av den nye glasstypen, selv om Corning ikke går i detalj om akkurat dette.

Produsentens egne undersøkelser har kommet frem til at vi i snitt mister mobilen vår sju ganger i året, og at mer enn halvparten av fallene er fra rundt én meters høyde. Det er også fra rundt denne høyden såkalt MIL-810G-testet utstyr dropptestes - der er det 1,2 meter som vanligvis gjelder. I praksis snakker vi om lommehøyde eller høyden du bærer telefonen fra når armen henger ned langs siden.

Klarte femten fall der konkurrentene ikke overlevde ett

Corning oppgir forøvrig at i testene der Gorilla Glass 6 klarte seg i snitt 15 ganger overlevde ikke telefonene med ordinært herdet glass det første fallet.

Selv om man skal være forsiktig med å ta produsentens egne skrytetall for god fisk er Cornings totale dominans på mobilglassmarkedet ikke mulig å se bort fra. Så lenge glasset faktisk er bedre enn også tidligere Gorilla Glass-varianter er sannsynligheten stor for at du og jeg kan se i hvert fall litt mindre til mobilverkstedene i årene som kommer.

Det skal også være mulig å lage mer avanserte mobildesign med Gorilla Glass 6. Det trengs muligens - fra venstre ser du Asus ZenFone 5, Huawei P20 Pro og LG G7 ThinQ. Alle sammen med et lite svart felt under skjermen, og en sensorleppe øverst på skjermen. Du skal vite hva du ser etter for å enkelt se forskjell på mobiltelefoner i dag. Kanskje blir det rom for litt flere ulike design med det nye glasset.

Mulighet for mer avansert design

Corning nevner det ikke i sin egen pressemelding, men svenske Mobil.se melder at det nye glasset også er vesentlig bedre egnet for avansert mobildesign, ettersom det kan lages mønstre i selve glasset. I dag er de fleste mønstrene du ser i bak på glasstelefoner laget enten med metall under glasset, eller i form av flere lag med glass der mønstrene er laget mellom lagene.

Hvis produsentene i større grad kan lage mønstre i selve glasset kan det bety både telefoner med større særpreg og telefoner som potensielt er mindre glatte.

Med glass både foran og bak på mobiler flest, og stadig flere telefoner med sensorhakk øverst på skjermen er alt som kan gjøre mobilene litt mer forskjellige fra hverandre sannsynligvis en god ting både for oss forbrukere og for mobilprodusenter som ønsker å skille seg ut i markedet.

Færre reparasjoner?

Uansett er sannsynligvis den største fordelen her at vi slipper å reparere mobilene våre like ofte. Spesielt nyere vanntette telefoner er gjerne svært dyre å reparere, og et skjermbytte kan fort komme opp i rundt halve nyprisen av telefonen. Når toppmodellene i dag koster fra rundt 7000 til 13 000 kroner blir et knust glass ofte en stor utgift.

På de mange dingsemessene rundtom i verden er herdet glass en yndet ting å demonstrere. Det har nok rett og slett med at selve demonstrasjonen av et glass som står i kraftig spenn uten å knuse ser imponerende ut.

Men selv om det finnes svært mange produsenter av herdet glass i dag, og alle skryter av omtrent de samme egenskapene oppgir Corning selv at glasset deres står i seks milliarder telefoner fra hele 45 ulike merker. Dette glasset har i praksis blitt standard for mobiltelefoner.

For deg som er litt fingerferdig og kanskje allerede har en hjelpetrengende mobilskjerm liggende har vi laget en rekke guider til hvordan du kan reparere selv. Du finner alle guidene under vår temaside for mobilreparasjon »

