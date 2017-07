Nå skal LG gjøre OLED til allemannseie

Mens andre TV-produsenter har nedprioritert OLED-satsingen til fordel for alternative løsninger, for eksempel den såkalte QLED-løsningen, er LG blant de få virkelige forkjemperne for teknologien. Nå slår de et nytt stort slag for OLED som trolig vil bringe teknologien ut til langt flere.

Det koreanske nyhetsbyrået YonHap News melder at LG skal investere 7,8 billioner won, som tilsvarer cirka 56 milliarder kroner, i en ny produksjonslinje for OLED-paneler.

Formålet med gigantinvesteringen er å jekke opp produksjonskapasiteten kraftig for å møte den økende etterspørselen etter OLED-TV-er på markedet, men også for å imøtekomme etterspørselen etter OLED-paneler innen mobilsegmentet.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Stor tro på teknologien

Analytikere skal ha uttalt at den massive investeringen representerer en enorm tro på OLED-teknologien fra LGs side. OLED-TV-ene har hatt en noe treg start på grunn av høye produksjonskostnader og dermed høye priser på forbrukerproduktene, men etter hvert som nye produksjonsteknikker har blitt innført har prisene begynt å falle jevnt og trutt.

Ennå er teknologien imidlertid relativt ny, og i kombinasjon med den uunngåelige 4K-teknologien er prisene på OLED-TV-ene fremdeles ganske stive, i alle fall om man skal litt opp i størrelse. LGs nye 77-tommer koster for eksempel saftige 200 000 kroner, med en lillebror på 65 tommer til «bare» 76 000 kroner.

Andre Tv-produsenter har ikke vært så ivrige etter å adoptere OLED-teknologien. Verdens største TV-produsent Samsung har for eksempel uttalt at OLED ikke er en del av selskapets fremtid, og Sony slapp sin første OLED-TV så sent som i mars i år. For å gjøre TV-ene mer utbredte er det nok viktig med mer konkurranse og ikke bare store investeringer fra enkeltaktører.

LG planlegger også å masseprodusere skjermer som kan rulles sammen »

(Via Engadget)