Nå skal Komplett også selge produkter fra andre nettbutikker

Komplett har lenge varslet at de har hatt planer om å bli en markedsplass hvor også andre aktører kan selge sine produkter. Det blant annet for å ta opp kampen med Amazon og eBay på en bedre måte.

Nå ser det ut som om Komplett Marketplace er blitt en realitet, og noen få «samarbeidspartnere» er allerede på plass.

«En samarbeidspartner er en bedrift som Komplett.no har invitert inn for å selge sine varer på vår side. Alle samarbeidspartnere kvalitetssikres før de blir en del av vår marketplace. Dette gjør vi for å sikre at du som kunde fremdeles skal få varer og service med høy kvalitet.», heter det på nettsiden.

– Myk lansering

Komplett Marketplace-direktør Anton Hagberg sier de har betatestet løsningen i et «par-tre måneder», og at det de nå har foretatt er en myk lansering, foreløpig uten markedsføring eller annen bred promotering.

– Hva er målet med denne satsingen?

– På lang sikt er det å kunne tilby et bredere spekter av produkter, slik at man i teorien kan handle «alt» hos oss, men vi kommer til å trenge en god stund på å komme dit. Vi ønsker å skaffe oss mer trafikk, flere kunder og større aktivitet, og forhåpentligvis også skaffe mye butikk til de partnerne vi teamer opp med, sier Hagberg.

Babybanden er blant butikkene som allerede selger sine produkter gjennom Komplett Marketplace. Foto: Skjermdump

100 butikker før nyttår

Foreløpig er det tre butikker inne i Marketplace-systemet: Elefun, Elektroimportøren og Babybanden. Hagberg sier de bør være oppe i minst 100 partnerbutikker før året er omme, og forteller at de spesielt ønsker å få på plass et bredere spekter av produkter innenfor kategorier hvor Komplett allerede er gode. Han nevner high end-lyd og alle mulige deksler og ladere til mobiltelefoner som eksempler.

Produktene fra partnerbutikkene finnes i søk og kategorier på akkurat samme måte som produkter som forhandles direkte av Komplett.no, men alle oppføringene har nå fått en ekstra informasjonslinje. «Selges og leveres av: Elefun» heter det for eksempel på produktene derfra.

Selve salget og pengetransaksjonen håndteres av Komplett, og så får partnerne utbetalt salgssummen når produktet er levert til kunden. Henvendelser til partnerbutikkene gjøres via Min Side hos Komplett, eventuelt via kundeservice om du har spørsmål før du plasserer en ordre.

Les også: Nå får du rabatt på mobiler hos Komplett hvis du kjøper abonnement i tillegg

Elefun er også inne i Komplett Marketplace. Foto: Skjermdump

Første ordre allerede inne

Systemet betyr også at ulike produkter i Marketplace-sortimentet kan ha ulike fraktpriser, alt etter hvilke betingelser den aktuelle nettbutikken opererer med.

– Nå handler det om å se at det fungerer bra, at betalingene går greit og at prosessen glir godt. Vi fikk våre første ordre i natt og i formiddag, og dette går etter planen. Fremover vil det naturligvis bli masse pirking og konfigurering, og Marketplace vil bare bli bedre og bedre utover sommeren og inn i høsten, sier Hagberg.