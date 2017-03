Nå skal Instagram begynne å sensurere bildene dine

Enten man liker det eller ei er mange IT-aktører i stadig økende grad opptatt av å skape «trygge» arenaer for brukerne sine ved å gjøre potensielt støtende materiale noe mindre synlig. Nå har den populære bildedelingstjenesten Instagram kunngjort noen nye endringer som skal gjøre nettopp det.

Tjenesten kan nemlig opplyse om at brukere fremover vil oppleve at bilder dekkes av et filter med melding om at bildet har «sensitivt» innhold som kan oppfattes som krenkende for noen mennesker.

Vises med ett trykk

Dette er altså ikke nødvendigvis bilder som brytes tjenestens retningslinjer som sådan, så trolig dreier det seg om bilder som befinner seg i et slags grenseland. Det er imidlertid ikke helt klart hva Instagram definerer som «sensitivt» i denne sammenhengen.

Om du tar sjansen på å se det sensurerte bildet er det bare å trykke på det, så det er altså bare snakk om å unngå «overraskelser» når man surfer rundt på profilene, og ikke en fjerning av innholdet.

Dette er imidlertid ikke den eneste nyheten fra bildetjenesten. Instagram kan også opplyse om at de nå har fått på plass to-stegs-autentisering. Denne fungerer ved at man kan sende forespørsel om å få tilsendt en kode på mobil, og aktiveres via tannhjulikonet i Instagram-appen.

To-stegs-autentisering skal være på plass for alle brukere nå, mens den nye sensurfunksjonen vil bli tilgjengelig etter hvert, uten at det foreligger et spesifikt tidspunkt. Mer informasjon kan du finne på Instagram-bloggen.

