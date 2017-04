Nå skal Google merke «falske nyheter» for deg

Såkalte falske nyheter, herunder politisk propaganda som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten, har blitt et stadig mer utbredt fenomen. For en tid tilbake meldte vi at Facebook har tatt grep i et forsøk på å dempe fenomenet, og nå melder også Internett-kongen Google om tiltak.

På den offisielle Google-bloggen kunngjøres det nå at selskapet skal begynne å merke nyheter i Google Nyheter og i søkemotoren. Google startet forsøk med dette allerede for en stund siden, og nå skal tiltakene bli tilgjengelige for alle brukere globalt.

Slik ser den nye merkingen ut. Foto: Google

Skal gi mer informert nyhetslesing

Merkingen innebærer at man vil få opp en påstand som legges frem i den aktuelle nyhetssaken og i hvilken grad påstanden er sann eller usann basert på faktasjekking foretatt av ulike organisasjoner som spesialiserer seg på dette, blant annet den ofte siterte tjenesten PolitiFact.

Man vil ha mulighet til å se hvem som har utført faktasjekkingen, og som Google peker på kan det i noen tilfeller være at de ulike faktasjekkerne har kommet til ulike konklusjoner. Det kan nok med andre ord være smart å ha et kritisk blikk også på faktasjekkerne.

Google understreker at hensikten ikke nødvendigvis er å gi publikum et endelig svar på hva som er sant og ikke sant, men å gi brukere muligheten til å ta et mer informert valg når det gjelder hvilke nyheter man skal feste lit til og hvilke man ikke bør ta for god fisk – basert på den generelle konsensusen.

Merkingen, som dukker opp i en egen rubrikk over den aktuelle nyhetssaken, vil naturlig nok ikke gjelde for alle nyhetssaker, men formodentlig mest på saker som er av mer politisk karakter. Mer informasjon om det nye tiltaket finner du på Google-bloggen.

