Fitbit vil lage mer enn bare aktivitetsarmbånd, nå skal de slippe en skikkelig smartklokke

Fitbit har i flere år vært en av de mest kjente produsentene av aktivitetsarmbånd og treningsklokker, og nå skal de i tillegg begi seg inn på smartklokkemarkedet.

Med tanke på at de ikke har regnet med den smarte treningsklokka Fitbit Blaze som en smartklokke – det gjorde nemlig vi – snakker de nok her om det virkelige smartklokkemarkedet.

Da regner vi med at de tenker i baner av Apple Watch, Samsung Gear S3 Frontier eller Withings Steel HR.

Fitbit stiller heller ikke helt uforberedt til å prøve noe litt annerledes. Ved siden av sin egen ekspertise har de gjennom 2016 gjort oppkjøp fra Pebble, Vector Watch og betalingskortplattformen Coin, hvis ansatte og ressurser kan settes til å lage noe nytt og lekkert.

– Vi tror vi er en enestående posisjon for å lykkes i å levere det konsumentene ser etter i smartklokker: Stilige enheter med god design som kombinerer den riktige generelle funksjonaliteten med et fokus på helse og fitness, uttaler Fitbits administrerende direktør James Park i en pressemelding.

Har sine problemer

Er det noe sånt vi kan få fra Fitbit? Her har vi Samsung Gear S3 Frontier. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

De siste par årene har det gått en del opp og ned for den populære treningsklokkeprodusenten. For ett år siden skrev vi om hvordan en svakhet i konstruksjonen førte til at flere av våre testeksemplarer røk etter kort tid.

Etter å ha fått tilbakemelding fra flere lesere og gjort noen søk på nettet fant vi også snart ut at vi ikke var alene om å ha problemer.

Selskapet slo i løpet av året tilbake med den nevnte Blaze, samt Fitbit Charge 2 og Flex 2 – som begge fikk gode skussmål fra oss.

Likevel har Fitbit slitt med salget mot slutten av 2016, og resultatet er nedbemanning med seks prosent av arbeidsstokken, eller rundt 110 personer, melder Fitbit i pressemeldingen rundt driftsresultatet i fjorårets fjerde kvartal.

