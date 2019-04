Nå skal Falcon Heavy fly for andre gang

Det er gått over ett år siden SpaceX' Falcon Heavy-rakett fikk luftet seg for aller første gang, og frem til nå har det også vært den eneste gangen vår tids kraftigste romrakett har vært i aksjon.

Dersom du den gangen ikke fikk med deg den spektakulære oppskytingen – og naturligvis den enda mer imponerende landingen – er det en god mulighet for at du kan kunne se noe lignende i natt.

Klokken 00:35 her hjemme åpnes nemlig oppskytingsvinduet for SpaceX' Arabsat-6A-oppdrag.

Sist dro Falcon Heavy til værs med en Tesla. Nå drar den med seg en satellitt. Foto: SpaceX

Målet med oppdraget er å få telekommunikasjonssatellitten Arabsat 6A ut i en geostasjonær bane, og det er altså Falcon Heavy som har fått den jobben.

Oppskytingen skjer fra rampe 39A (LC-39A) på NASAs Kennedy Space Center i Florida – den samme rampa som ble brukt til måneferdene og NASAs romferger.

Tilbake på land og til havs

Dersom alt går etter planen, vil Falcon Heavys to sideraketter prøve å komme seg trygt ned på landjorda igjen. For dette har SpaceX to landingsplasser (LZ-1 og LZ-2) på Cape Canaveral Air Force Station.

SpaceX will attempt to land Falcon Heavy’s side boosters at Landing Zones 1 and 2 and Falcon Heavy’s center core on the Of Course I Still Love You droneship during the Arabsat-6A mission → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/0vHnyYt0nN — SpaceX (@SpaceX) 9. april 2019

Denne manøvren var utvilsomt ett av de aller største romfartshøydepunktene i 2018.

For den større senterraketten vil det ikke være like enkelt å komme ned på tørt land, så SpaceX vil sikte denne mot droneskipet «Of Course I Still Love You», som befinner seg godt stykke ute i Atlanterhavet – faktisk nesten tusen kilometer unna.

Dette ble for øvrig også forsøkt under fjorårets Falcon Heavy-oppskyting, men da slapp raketten opp for drivstoff og bommet på lekteren. Det var kanskje like greit, med tanke på at den traff vannet med en hastighet på nesten 500 kilometer i timen.

Våken?

Falcon Heavy og dens 27 Merlin-motorer slapper av i hangaren før oppskytingen. Foto: SpaceX

Skulle du finne deg søvnløs i natt, er det altså ingen grunn til å bare ligge der og gruble. Oppskytingen vil bli direktesendt, blant annet av SpaceX selv.

Som nevnt skal moroa etter planen komme i gang kort etter av at vi er kommet inn i 11. april, men som med alle slike oppskytinger er det mulighet for at dårlig vær eller problemer med utstyret fører til forsinkelser eller kanselleringer.

Så dersom ikke SpaceX har fått fyr på raketten i løpet av sitt to timers lange oppskytingsvindu, er det greit å vite at man bare kan legge seg igjen. SpaceX vil uansett få en ny mulighet i morgen natt.

