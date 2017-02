Nå skal Facebook trolig ta opp konkurransen med Netflix

Fra å være et rent sosial nettverk har Facebook etter hvert beveget seg i nye markeder, blant annet virtuell virkelighet. Nå ser det ut til at giganten innen sosial medier også sikter seg inn på samme marked som Netflix og tilsvarende tjenester.

Avisen Wall Street Journal (via The Verge) har nemlig vært i kontakt med kilder som hevder at Facebook er i ferd med å utvikle sin egen TV-applikasjon til strømmebokser som Apple TV og lignende produkter.

Samtidig skal selskapet være i samtaler med medieselskaper om mulig lisensiering av eksklusivt TV-innhold som skal bli tilgjengelig via den nye applikasjonen.

Det er allerede massevis av videoer på Facebook, men nå skal selskapet visstnok ta videosatsingen sin et stort steg videre. Foto: Facebook

10 minutters-programmer

Bakgrunnen for fremstøtet, som visstnok har vært under planlegging i flere år, skal være at Facebook leter etter nye kanaler å hente reklameinntekter fra, da selskapet begynner å gå tom for plass til annonser på de eksisterende tjenestene sine.

Planene innebærer altså at Facebook skal betale en lisensavgift til medieselskaper for utvikling av programmer, og tjene penger på reklame som legges inn i programmene. Det skal visstnok være snakk om innhold som dekker alt fra sport til manus-baserte programmer, og lengden skal være på rundt 10 minutter.

Utover dette foreligger det ennå få detaljer om den nye satsingen, så det er ikke kjent hva slags grensesnitt det dreier seg om eller hvorvidt appen kun skal inneholde eksklusivt materiale. Facebook selv har ikke kommentert saken, men om det er hold i ryktene hører vi nok noe ganske snart.

