Nå skal Facebook stappe mer reklame inn i Messenger

Som den primære inntektskilden er reklame viktig for Facebook, i en slik grad at de slår hardt ned på forsøk på blokkering av reklame, og stadig leter selskapet etter nye steder å legge inn annonser de kan tjene penger på. Nå melder VentureBeat at Facebooks meldingstjeneste står for tur.

Produktsjef for Messenger hos Facebook, Stan Chudnovsky, bekreftet nemlig overfor nettstedet at de nå skal legge inn annonser på hjemskjermen i Messenger.

Hjemskjerm-annonsering har allerede blitt prøvd ut i de to testregionene Australia og Thailand siden januar i år, og nå skal ordningen altså utvides til resten av verden. Facebook opplyser selv om utvidelsen på sine egne nyhetssider.

Foto: Facebook

Kommer trolig mot slutten av året

Messenger-tjenestens globale brukermasse vil visstnok begynne å se annonser på hjemskjermen mot slutten av året, men det nøyaktige tidspunktet vil blant annet være avhengig av tilbakemeldinger fra brukere.

Ifølge Chudnovsky vil annonsene være av den samme målrettede sorten man allerede finner på Facebook og Instagram, som altså tilstreber å være mer relevante for brukerne.

De nye Messenger-annonsene dukker opp under de seneste samtalene på hjemskjermen. Facebook forsikret i forbindelse med betaversjonen at annonsene ikke vil dukke opp inni selve samtalene, men vil blant annet kunne ta form som egne samtaler hvor brukeren for eksempel kan innlede en bot-dialog med den aktuelle annonsøren, eller bare ta brukeren til annonsørens nettsted.

Messenger-annonsering i dag begrenser seg til sponsede meldinger og annonser i Facebooks nyhetsstrøm som tar brukeren til samtaler i Messenger når man trykker på dem.

