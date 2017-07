Nå vil de lage egne TV-programmer, for 25 millioner kroner per episode

Facebook, kongen av sosiale medier, ser ut til å ville satse tungt på originalt underholdningsinnhold, melder melder Wall Street Journal.

Kilder med kjennskap til saken har bekreftet overfor avisen at Facebook er i dialog med Hollywood-studioer om produksjon av originale TV-programmer av høy kvalitet.

Programmene som Facebook er interessert i å produsere skal primært rette seg mot mennesker i alderen 13-34 år og skal visstnok unngå temaer som nyheter og politikk, samt være «familievennlige» i den forstand at de skal unngå elementer som nakenhet og røff språkbruk.

3 millioner dollar per episode

Facebook skal ifølge kildene være villig til å betale opptil 3 millioner dollar per episode (25 millioner kroner) for de mest attraktive programmene. De første programmene skal dukke opp senere i sommer, og det vil ikke overraskende være reklame i programmene.

Illustrasjonsbilde. Foto: Deyan Georgiev

En representant for Facebook sa i en uttalelse til nettstedet The Verge at de ønsker å satse på programtyper som kan bidra til å bygge opp bestemte publikumsgrupper.

– Vi støtter en liten gruppe partnere og innholdsprodusenter som eksperimenterer med den type programmer man kan bygge et samfunn rundt – fra sport til komedie til reality-programmer til spilling. Vi fokuserer på episodiske programmer og forsøker å finne ut hva som fungerer på tvers av ulike temaer, sa Facebook i uttalelsen.

Ifølge Facebook-representanten blir programmene finansiert direkte av Facebook for øyeblikket, men etter hvert er meningen å legge til rette for finansiering av programmene gjennom å dele reklameinntekter med skaperne.

Mer informasjon om akkurat når man vil kunne se de nye programmene på Facebook, og hvor de blir tilgjengelige må vi nok ennå vente litt på.

