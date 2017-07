Facebook bygger en egen landsby for sine ansatte

Det er ingen hemmelighet at de store IT-selskapene tjener mye penger og ikke går av veien for å investere store summer i sine egne bygningsmasse. Apples «romskip» er et godt eksempel. Nå har Facebook avslørt nye detaljer omkring sine nye utvidelser, som heller ikke blir direkte ubeskjedne.

Facebooks nye campus-utvidelse, som har fått navnet Willow Campus, skal nemlig bli en aldri så liten landsby.

De nye, store investeringene skal gjøres i byen Menlo Park i California, hvor Facebook allerede har sitt hovedkvarter. Investeringene skal etter planen resultere i 11 600 kvadratmeter dedikert til utsalgssteder, deriblant apotek, dagligvarebutikk og andre butikker.

1500 boenheter

Foto: Facebook

Området skal også by på 1500 boenheter, hvorav 15 prosent skal tilbys til under markedspris. I arbeidet skal Facebook samarbeide tett med lokale myndigheter, og ifølge selskapet er noe av poenget med de store investeringene å hjelpe til med å stimulere lokalsamfunnet.

Konstruksjonen av Willow Campus skal foregå i flere faser, hvorav den første skal bestå av butikker og boenheter og etter planen være ferdig tidlig i 2021, mens de resterende fasene skal ta ytterligere to år å gjøre ferdig.

Boenhetene som skal bygges er tilsynelatende beregnet på Facebooks egne ansatte, men selve området skal altså integreres i lokalsamfunnet og være tilgjengelig for øvrige innbyggere. Facebook er allerede den største arbeidsgiveren i Menlo Park, hvor selskapet sysselsetter over 7000 personer.

Mer informasjon finner du på Facebook-bloggen.

