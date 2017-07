Nå skal du slippe å stole på produsentens påstander når du kjøper PC hos Elkjøp

Du har sikkert vært der selv: På jakt etter ny PC, men helt fortapt i jungelen av spesifikasjoner og påstander fra produsentene. Det vil Elkjøp og Lefdal nå gjøre noe med.

De har begynt å sende PC-ene de selger til finske Futuremark, som lager programvare for ytelsestesting av PC-er.

– Grunnen er veldig enkel. Det ene er at det er fryktelig vanskelig å være PC-kunde. Når noen andre skal prøve å forklare hvor rask eller kraftig en PC er, slenger vi rundt oss med masse tekniske uttrykk - CPU-er og SSD-er og så videre. Vi ser det hver uke: Vi annonserer flere PC-er med Core i5-prosessor, og så er det tre generasjoner forskjell på prosessorene - og ytelsen.

– Det er dessuten like vanskelig for dem som skal selge PC-ene i butikken å vite hvor rask eller god den er. Dermed begynte vi å snuse på hvordan vi kunne gjøre det enklere både for ansatte og kunder, og endte opp med å kontakte Futuremark, sier innkjøpsdirektør for data i Elkjøp, Erik Rosenlind.

Fire kategorier

Futuremark kjører først og fremst testprogramvaren PCMark 10 på PC-ene fra Elkjøp, og bruker dataene derfra til å kategorisere maskinene i én av fire kategorier:

Basic: For websurfing, sosiale medier og nettbank

For websurfing, sosiale medier og nettbank Home: For streaming av full HD-video, lett Office-bruk, etc.

For streaming av full HD-video, lett Office-bruk, etc. Produce: For tung Office-bruk, lett bilde- og videoredigering

For tung Office-bruk, lett bilde- og videoredigering Create: For de som lager musikk, film og jobber mye med bilder

Slik ser Elkjøps nye produktsider for PC-er ut, med testene fra Futuremark rett under sammendraget. Foto: Skjermdump

Futuremark kjører også en batteritest som minner om den vi kjører på PC-er her i Tek.no: En full HD-video som kjører til batteriet er tomt.

– Vi har fått noen aha-opplevelser underveis vi også, selv om vi har jobbet med innkjøp av PC-er i mage år. Det produsentene sier er gjerne sannheter med visse modifikasjoner. På batteritid bruker gjerne produsentene ulike tester, så når man ser fire timer fra HP er ikke det sammenliknbart med fire timer fra Acer eller Lenovo, sier Rosenlind.

Han sier også at det som på papiret ser ut som samme spesifikasjoner, kan komme ut veldig forskjellig i ytelsestestene.

– Det groveste eksemplet er en produsent som hadde skrudd av turbofunksjonen til Intel på en Core i3-prosessor. Da gikk du glipp av rundt 25 prosent ytelse, noe som er helt umulig å vite for hvermannsen. Jeg vil likevel understreke at alt på PC må tas med en klype salt, det skal ikke mer til enn en ny driver fra Intel før ytelsen kan endres. Futuremark oppdaterer imidlertid både Windows og drivere til nyeste versjon før de tester, så jeg føler dette er det nærmeste vi kommer en nøytral tredjepart, sier Rosenlind.

Egne spilltester

Testresultatene er allerede ute på nettsidene til Elkjøp, og alle PC-ene som har vært i butikk første halvår i år har vært hos Futuremark til test. Det dreier seg imidlertid kun om Windows-PC-er.

– Grunnen til det er ganske enkel. Futuremark har ingen tester for Mac. Apple er imidlertid kjent for å ha gode komponenter i maskinene sine, så jeg vil anta at de hadde scoret ganske godt i forhold til papirytelsen, om du kan kalle det det.

Alle PC-er som havner i den heftigste ytelseskategorien, altså Create, får også kjørt en grafikktest (3DMark).

– Den kommer vi til å bruke til å gi kunder som vil ha en gaming-PC en ekstra service ved å kunne fortelle dem hvilken ytelse maskinen kan levere i forskjellige spill, sier Rosenlind.

