Nå skal Bill Gates hjelpe til med å bygge en hel, smart by

Noen har høyere ambisjoner om den smarte fremtiden enn bare smarte dingser å fylle hjemmet med. En av dem er den pengesterke Microsoft-grunnleggeren Bill Gates, som nå vil bidra til byggingen av en hel, smart by. Det melder blant andre Digital Trends.

Gjennom sitt investeringsselskap Cascade Investments har Gates spyttet inn 80 millioner dollar, cirka 650 millioner kroner, i et område som er under utvikling utenfor byen Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona.

Selskapet som utvikler området, Belmont Partners, sa i en uttalelse overfor den lokale nyhetskanalen 12News at planen for området er skape et samfunn som skal omfavne den seneste teknologien på en rekke områder.

Selvstyrte teknologier

Nærmere bestemt skal den smarte byen blant annet bygges rundt høyhastighetsnettverk, datasentre, nye produksjonsteknologier og ikke minst selvkjørende og selvstyrte teknologier innen kjøretøy og logistikk. Byen skal altså planlegges helt fra bunnen av, og den skal kobles på en motorvei som også er under planlegging.

Utover dette er detaljene ennå sparsomme når det gjelder akkurat hva byen skal inneholde, og tidspunktet for byggestart er heller ikke kjent på nåværende tidspunkt.

I hvilken grad Microsofts teknologi skal prege den smarte byen er uvisst. Sammenlignet med mange andre IT-selskaper har ikke Microsoft gjort seg spesielt bemerket innen for eksempel selvkjørende bilteknologi eller andre smarte teknologier, men har satset en del på kunstig intelligens.

Også i Europa pågår det en satsing på smarte byer i form av «Smart Cities and Communities» (SCC), som er en ambisiøs satsing på å gjøre europeiske byer miljømessig bærekraftige ved å utvikle mer effektive og brukervennlige teknologier og tjenester på områder som energi, transport og IT. Stavanger er blant byene som skal delta i denne satsingen.

