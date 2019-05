Nå oppdaterer Google tjenestene sine

Google har fungert forholdsvis likt i mange år. Men nå skjer det store endringer i verdens største søkemotor. Nå kan du for eksempel få både 3D-modeller og en tidslinje for viktige nyheter rett i søkeresultatene.

Google demonstrerte nyheten på IO-konferansen i California. Der søkte de først etter «svarte hull» for å få frem informasjon om verdens første bilde av fenomenet. Det ble nylig publisert og søkeresultatene viste en tidslinje over hva som har blitt publisert og av video og artikler om hendelsen.

Podcaster blir nå en del av Google-resultatene.

Se søkeresultatene rundt deg

De viste også frem hvordan du kan søke etter ulike fysiske ting og få opp 3D-modeller av dem. Ett av eksemplene de søkte etter var en stor hai som de også kunne åpne rett på mobilskjermen. Enda en knapp senere, og haien svevet i løse luften på skjermen, over kamerabildet av omgivelsene.

Google Lens får en rekke nye funksjoner. Appen er laget for å gi deg mer informasjon om ting du peker mobilkameraet på.

Nå kan den rettes mot menyer på spisesteder. Der kobles dataene til Google Maps og anmeldelser fra andre Google-brukere. Dermed kan retter andre har likt fremheves i menyen - rett på skjermen foran deg.

Google Lens kan nå gi deg enda mer informasjon om det du peker mobilkameraet mot.

Assistant får flere funksjoner

Slik kan søk etter nyhetssaker se ut.

I fjor viste Google frem at Assistant kan gjøre telefonsamtaler for brukerne, der de bestiller bord på restaurant og liknende. Men nå tar Google funksjonaliteten inn i nettverdenen igjen.

Eksempelet de brukte var turen de allerede vet at du skal på, siden du har lagt den inn i kalenderen din eller bekreftelsen har kommet på Gmail.

Nå skal den kunne bestille leiebil for turen din bare ved at du ber om ... nettopp det. Da vil assistenten automatisk fylle ut informasjonen din i nettsidene til leiebilselskapet, og alt du trenger å gjøre er å sjekke at datoer og informasjon er riktig, før du bestiller.

Assistant kan nå fylle ut nettskjema automatisk, for å bestille for eksempel leiebil til en planlagt tur - som den vet alt om fra før, siden du har den i kalenderen din.

Assistant kan diktere meldinger

På mobilen kan Assistant nå vekkes uten at du trenger å si Hey Google. Den kan dessuten hoppe mellom ulike moduser på egen hånd. Hvis du ber den om å svare på meldinger eller e-post hopper den automatisk over til talediktering, slik at du ser tastaturet skrive inn det du sier i meldingsfeltene for deg.

Samtidig kan du legge inn spørsmål om det du ellers spør Assistant om, slik at flytider og annet kan hentes frem midt i dikteringen.

Kommer til Pixel-telefonene som lanseres senere i år.

Assistant kan nå utføre en mengde løpende kommandoer på rad. Bare den første trenger Hey Google-kommandoen. I alle de påfølgende kan Assistant veksle mellom å hente inn kommandoer, diktere og å styre telefonfunksjoner uten at du trenger å si Hey Google på nytt.

Mer personlig assistent

Nå ønsker Google å vite mer om deg. Det gjør de for at Assistant skal kunne gi deg bedre svar om personlige ting. Du skal selv kunne styre hva slags informasjon assistenten har.

For eksempel kan den vite hvor familiemedlemmene dine bor. Dermed kan du be den om å sette opp en rute til slektninger.

Hvis du ber smartskjermen din om å plukke en middagsrett for deg vil den foreslå mat den vet du liker. Google kaller det Picks for You. Funksjonen kommer til smartskjermer som Google Home Hub i eller Lenovo Smart Display løpet av året.

De samme skjermene får endelig også mulighet til å skru av alarmer og tidtellere bare med kodeordet Stop, uten at du må være våpen nok til å si Hey Google først.