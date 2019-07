Nå må alle nye elbiler lage kunstig støy i lave hastigheter

1. juli trer nye EU-regler i kraft. Disse vil kreve at alle nye el- og hybridbiler er utstyrt med såkalt Avas – Acoustic Vehicle Alerting Systems.

Elbiler – og hybridbiler som kjører kun på strøm – har som kjent ikke noen vanlig motorstøy, og dekkstøy er nærmest fraværende ved lave hastigheter.

Avas betyr kort og godt at bilen produserer en kontinuerlig lyd når den kjører sakte. Blindeforbundet er blant dem som har ivret for et påbud.

Må tydelig oppfatte at det er en bil

Etter de nye reglene må alle nye elbiler produsere lyd fra 20 kilometer i timen og ned.

– Lyden skal virke ved lave hastigheter, og bilene skal måles ved 10 og 20 km/t for å vise at de tilfredsstiller kravene. Systemet skal avgi en kontinuerlig lyd for å signalisere til omgivelsene at kjøretøyet er i drift. Lyden skal være utformet sånn at du forstår hva kjøretøyet gjør, om det akselererer eller bremser, har Vegvesenets Jannicke Sjøvold sagt til egne nettsider.

Hun representerte Vegvesenet i arbeidsgruppa i FN som har jobbet frem kravene som EU nå har vedtatt.

– Det er krav om at lydene skal være slik at en tydelig oppfatter at det er en bil. Det også krav om minimums- og maksimumsnivå for lyden, sier Sjøvold.

– Paradoksalt

Elbilforeningen har på sin side uttalt seg negativt til de nye kravene.

– Vi mener det må være et overordnet mål å redusere støy fra veitrafikken til et minimum. Det paradoksale EU-kravet om varsellyd fra stillegående kjøretøy, som elbiler, gjør at det dessverre blir vanskeligere å nå dette målet. Vi mener dessuten det er feil å gjøre varsellyd til en sak om elektriske biler (elbiler og alle typer hybrider). Moderne bensinbiler medfører også lite støy på lave turtall og i lav hastighet, sa seniorrådgiver Ståle Frydenlund til TV2 Broom i juni.

Alle nye el- og hybridmodeller må altså tilfredsstille kravene fra og med i dag. Eksisterende modeller som selges nye må ha Avas fra og med 2021.

Mange biler som selges i dag har allerede liknende systemer. Renault Zoe har sågar flere moduser for støyen, kalt Basic, Sport og Glam. Reglene krever dog ikke ettermontering på eksisterende biler.