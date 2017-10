Nå kommer trolig også Game Boy i ny utgave

Det har oppstått en ny trend som går ut på å lansere nye miniutgaver av gamle retrokonsoller, og nå ser det ut til at enda en gammel favoritt skal få den samme behandlingen, nemlig Nintendos håndholdte Game Boy.

Som blant andre TechRadar merket seg dukket det nylig opp en varemerkeregistrering via den japanske Twitter-kontoen Trademark Bot med et bilde som umiskjennelig gjengir Nintendos aldrende Game Boy-maskin.

Dette er altså ikke å tolke som en offisiell bekreftelse, men med tanke på at illustrasjonsbildet ikke er til å ta feil av, samt at Nintendo er oppgitt som søkeren, er det nok god grunn til å tolke opplysningene dithen at en retro-Game Boy faktisk er på vei.

Flere retro-maskiner på markedet

Som kjent har spillgiganten allerede lansert nye miniutgaver av både sin gamle Nintendo Entertainment System og Super Nintendo, og at den håndholdte klassikeren nå også gjenoppstår virker derfor ikke usannsynlig.

Denne illustrasjonstegningen dukket opp i en søknad om varemerkeregistrering nylig. Foto: Twitter

Game Boy ble først lansert så tidlig som i 1989 og har solgt i rundt 120 millioner eksemplarer på verdensbasis siden lanseringen. Etter den originale versjonen kom Game Boy også i en fargeversjon og en mini-versjon kalt Pocket, før den mer avanserte Game Boy Advance tok over.

Av andre nyversjoner av gamle konsoller som har kommet den siste tiden finner vi for øvrig også nylig kunngjorte C64 Mini , som er en miniatyrversjon av den klassiske og meget populære Commodore 64. Ikke minst har Atari-navnet gjenoppstått i form av Ataribox, som riktignok ikke er en nyversjon av en gammel konsoll, men snarere en Linux-basert stue-PC.

