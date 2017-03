Nå kommer TP-Links «smarte» LED-pærer til Norge

LED-pærer sparer oss ikke bare for strøm, de har også fordelen av å vare lenge og kunne forandre farge. Derfor har vi også fått sansen for «smarte» lyssystemer som Philips Hue.

Philips var tidlig ute, men er ikke lenger alene om å ville opplyse deg og stua di. Nå kommer også TP-Link – som i hovedsak er kjent for sine nettverksprodukter – på det nordiske markedet med sine «Smart Bulbs». Enkelt forklart er dette LED-pærer med Wi-Fi og app-styring.

Og i motsetning til løsninger som nettopp Philips Hue eller Osram Lightify kan hver enkelt pære styres individuelt, og trenger ingen egen smarthub for dette. Alt som kreves er en smartmobil eller nettbrett med appen Kasa, som finnes for Android og iOS.

Fire smarte pærer

«TP-Link Smart Bulb Solutions» består av fire LED-pærer: LB100, LB110, LB120 og LB130. De to førstnevnte byr på opptil henholdsvis 600 og 800 lumen og har kun en standard dimmefunksjon, samt mulighet for å stille pærene til å tennes og dimmes til bestemte tidspunkter.

LB120 (800 lumen) kan i tillegg regulere fargetonen mellom 2700k og 6500k, slik at man eksempelvis kan ha en varmere eller kjøligere tone om man skulle ønske dette. Den har dessuten en «circadian-modus» som skal gjøre at den automatisk stiller seg tidspunktet på dagen.

Fra venstre: TP-Link LB100, LB110, LB120 og LB130. Foto: TP-Link

TP-Link LB130 er toppmodellen og byr også på opptil 800 lumen hvitt lys mellom 2700k og 9000k. Skulle du ønske en annen farge kan du gjøre dette også, med 16 millioner nyanser å velge mellom. Circadian-modus er også på plass.

Kan stemmestyres

Samtlige LED-pærer kan altså styres uten behov for en egen smarthub, og er i tillegg kompatible med Amazon Alexa – som betyr at de kan styres med stemmen. Hvor godt dette fungerer gjenstår dog å se.

De fire modellene skal snart bli tilgjengelige på det norske markedet og har fått veiledende utsalgspriser på kroner 249 for LB100, 299 kroner for LB110 og 399 for LB120. Toppmodellen LB130 skal ligge på 599 kroner.

(Kilde: Pressemelding)