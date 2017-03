80 prosent av norsk hjemmebelysning kan nå «bli smart»

Philips Hue E14 Type: LED-pære

Lysstyrke: Maks 470 lumen (tilsvarer en 40W glødepære)

Fås i to versjoner: farge og kun hvitnyanser.

Lyser i fargetemperaturer fra 2200–6500 Kelvin

Kan lyse i over 16 millioner farger (kun fargeversjonen)

Styres via smarttelefon-app eller Philips' egne fjernkontroller

Kompatibelt med blant annet Apple HomeKit, Google Home, Nest og Samsung SmartThings

Philips' smarte Hue-pærer har lenge vært standarden for «smart belysning» i hjemmet. Pærene kobles sammen digitalt, og kan enkelt styres via smarttelefon-appen til å gi lampene dine et bredt spekter av fargetemperaturer, eller til og med millioner av fargenyanser. Nå lanserer de endelig pærer med den lille og langt mer populære E14-sokkelen.

Et av ankepunktene i fjorårets test av Philips Hue var at pærene kun var tilgjengelige med sokkel av type E27 (stor sokkel) og G10 (typisk for spotpærer). Med nylanseringen av E14-pærene støtter nå Hue langt flere lyskilder.

«E» omfatter pærer med skrusokkel, mens tallet angir diameter i millimeter.

80 prosent av norsk hjemmebelysning kan bli «smart»

Pæren kommer i den dråpelignende mignon-formfaktoren, og fins ikke i rund versjon. Foto: Philips

Philips hevder at den nye sokkelen gjør over 80 prosent av norsk hjemmebelysning i stand til å kunne utstyres med de smarte pærene. Pæren kommer i en såkalt mignon-form, altså den avlange, dråpeformede typen.

Er du entusiast kan du forhåndsbestille de nye pærene fra utvalgte forhandlere allerede 20. mars. De blir ellers å finne i butikkene mot slutten av april 2017 med følgende veiledende priser:

Hue white ambiance: 329,- kr

Hue white and color ambiance: 539,- kr

