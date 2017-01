Nå kommer nattmodus endelig til Mac

Det har blitt helt vanlig at de tekniske dingsene våre i løpet av et år mottar oppdateringer som sørger for å gi dem bedre stabilitet, nye bruksområder eller nye funksjoner. Apples enheter er intet unntak, og nå kan MacRumors melde om hvilke funksjoner vi straks vil kunne laste ned til våre MacOS- eller iOS-enheter.

Mac får nattmodus

For Mac har Apple akkurat lagt ut MacOS 10.12.4 for utprøving til alle som har meldt seg inn i det åpne testprogrammet deres. Det absolutt mest interessante i denne oppdateringen er at Night Shift-funksjonen, som vi kjenner igjen fra en tidligere iOS-oppdatering, kommer på plass for å også hjelpe Mac-brukere å få sove etter en lang dag med mye skjermtid.

Det er nemlig slik at det blå lyset, som det finnes mye av i moderne skjermer, undertrykker produksjonen av melatonin, eller søvnhormonet, i kroppen din.

I sammenligningen under kan du se et eksempel på hvordan lyset fra skjermen endres når MacRumors aktiverer Night Shift i MacOS 10.12.4.

Night Shift integreres med MacOS og sørger for å endre fargetemperaturen på skjermen slik at du ikke skal utsettes for så mye blått lys i timene frem mot leggetid.

Night Shift. Foto: Skjermdump MacRumors

Funksjonen kan aktiveres via valgpanelet for skjerm, og i funksjonen kan du selv definere når Night Shift skal være aktiv. Dersom du ikke har noen spesiell formening om når den burde brukes, kan du også velge at funksjonen skal aktiveres mellom solnedgang og soloppgang. Tidspunktet for dette finner funksjonen helt selv, ved hjelp av geolokalisering.

Du kan også velge å manuelt stille inn hvitbalanse, noe som er kjekt om du liker et litt varmere bilde uansett tid på døgnet.

Den nye Mac-oppdateringen anslås å bli sendt ut til alle MacOS-brukere en gang i mars eller april.

iOS blir raskere

I den første åpent tilgjengelige iOS 10.3-oppdateringen for iPhone og iPad byr Apple på en rekke nyheter.

Ut over å rokke om på plasseringen av noen innstillinger og valg, blant annet for å lette tilgangen til iCloud-kontoen din, vil nok mange legge merke til at Apple i denne versjonen har gått over til et helt nytt filsystem (APFS - Apple File System) optimalisert for enheter med SSD-lagring. Dette er en helt usynlig endring for oss brukere, men vi får likevel glede av dets raskere brukeropplevelse med blant annet mindre ventetid ved åpning av apper. Også batteridriftstiden skal ifølge Apple kunne oppleves som bedre.

Videre har Apple endret på det visuelle, der blant annet åpning av apper nå har fått en mer avrundet animasjon.

HomeKit har fått mulighet til å betjene programmerbare lysbrytere, og Kart-appen er utvidet med støtte for 3D-touch for å se værmeldingen for stedet du utforsker.

I tillegg får iOS-enheter støtte for å finne igjen AirPods som har blitt borte. Les mer om det i lenken under.

iOS 10.3 ventes å bli tilgjengelig innen utgangen av april.

