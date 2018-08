Nå kommer mobilrushet

Sommerdvalen nærmer seg sakte men sikkert slutt. Hvis du ikke liker høsten på grunn av de flotte fargene på trærne kan du kanskje heller se frem til å følge med på det som kan bli en svært spennende mobilhøst.

For nå er vi omtrent én uke unna at Samsung brenner av startskuddet for lanseringshøsten med Galaxy Note 9. Det blir den første telefonen vi venter denne høsten, men den kommer aldeles ikke alene.

Som vanlig regner vi med at Apple vil ha et ord eller to med i laget når butikkenes høst- og vinterhyller skal fylles opp. Og det samme skal antakeligvis Huawei, Sony og LG også.

Og kanskje enda viktigere; dette er en høst der vi ikke riktig vet helt hvordan landskapet vil se ut. Det går en mengde rykter om alle produktene, men mot normalt er det ikke nær en selvfølgelighet hva neste iPhone vil bli.

Det er heller ingen selvfølgelighet for Huawei som plutselig sendte P-serien sin opp fra å være et ålreit alternativ til å bli én av de første telefonene du bør se på om du jakter på ny mobil.

Siden alt dette er foreløpig ulanserte mobiler baserer vi boksene under på ryktene så langt. Vi tar dem i forventet lanseringsrekkefølge, og da begynner ballet med Samsung. Og en penn.

Dette er telefonene vi venter på

Årets pennemobil fra Samsung Samsung Galaxy Note 9 64GB Galaxy Note-serien har alltid vært Samsungs mobilserie «med alt». I forrige generasjon virket det litt som den tok en pustepause, etter problemene med Galaxy Note 7. Den hadde mindre batteri enn S8-modellene og bare såvidt større skjerm. Men denne gangen kan det ligge an til større forskjeller. Ryktene skal for eksempel ha det til at den får batteri på 4000 mAh, og dermed matcher Huaweis heftigste modeller i batteristørrelse. De fleste ryktene går ut på at telefonen blir designmessig ganske lik inneværende utgave, men det skal ha skjedd store ting med den digitale S-Pennen. Her er det visstnok bygget inn Bluetooth i årets utgave, og med det kommer kanskje også fjernstyringsfunksjoner for kamera og musikk. Kan hende kan du styre mobilen med pennebevegelser i luften uten å måtte være i nærheten av telefonen også? Kanskje Note endelig er tilbake som Galaxy S-serien med superkrefter nå i høst. Svaret får vi den 9. september. Les testen av Galaxy S9 eller testen av Galaxy Note 8 »

Nye Xperiaer med forbedret kamera? Sony Xperia XZ3 Tradisjonelt kommer en ny Xperia-serie samtidig med IFA-messen i Berlin hvert år. Det er ikke et halvt år siden Xperia XZ2-modellene ble lansert under MWC i Barcelona, men Sony er kjent for å holde et høyt utskiftingstempo på modellene. I forrige omgang ble designen dramatisk oppdatert, og Xperia-modellene har endelig en design som på en gang skiller seg ut og passer inn i inneværende dingsemote. Heldekkende skjermer og glassdesign var stikkord sist gang - blir det kameraet som får en storoverhaling neste gang? XZ2 Premium er allerede sluppet, og der skal kameraet fungere i ned mot helt mørke rom, takket være en ny sensor. En kamerabrikke med vanvittige 48 megapikslers oppløsning er allerede lansert, men ingen av ryktene så langt antyder at det blir med i den nye pakken. Det pleier uansett å ta ganske lang tid fra lansering av maskinvare til du kan forvente ferdige produkter med dem bygget inn. Les testen av Xperia XZ2 eller les mer om XZ2 Premium her »

En Compact-Xperia hører til Sony Xperia XZ3 Compact Vi har blitt vant til at Sony har disket opp med kompaktvarianter av toppmodellene sine, og med mindre noe har endret seg gjør de nok det også for den nye modellen. Normalt er det noen forskjeller i byggematerialer her. Som regel blir også batteriet litt mindre i Compact-utgavene, og skjermoppløsningen går gjerne noe ned. Men utover det pleier disse modellene å være like lynraske, vanntette og fotokompetente som toppmodellene. Og de pleier å være vesentlig billigere - Xperia Compact-serien kan altså i år igjen bli en snarvei til toppen av mobilstigen uten at du trenger å blakke deg. Les testen av Xperia XZ2 Compact her »

Nytt tilskudd i LGs V-serie LG V40 ThinQ LGs V-serie har vært åsstedet for en del eksperimentering fra LG, men den er i bunn og grunn LGs mottrekk mot Galaxy Note- og Mate Pro-modellene i verden. Det er en telefon som tradisjonelt har litt større skjerm og litt fetere innmat enn de andre. I tillegg har LG brukt den som eksperimentplattform for en del ny funksjonalitet som siden har dukket opp også i G-serien, så som en påkostet forsterkerdel og doble skjermer. Begge deler har siden dukket opp i andre modeller. Det er tynt med rykter om V40 foreløpig, men noe er det. Visstnok skal modellen ha kodenavnet Storm, og den får muligens hele fem kamera bygget inn i samme telefon. Mange kamera begynner å bli en trend - men det funderes altså i varianter med stadig flere øyer på. Også LG har det med å lansere samtidig med IFA, så antakeligvis får vi se denne omtrent samtidig med Sonys telefoner. LG G7 ThinQ var forrige toppmodell ut - les testen her »

Blir Porsche-mobilen «allemannseie»? Huawei Mate 20 Pro Da Huawei slapp sin fabelaktige P20 Pro-modell tidligere i år slapp de også en ny Mate-modell. Men med til dels absurde spesifikasjoner og Porsche-logoen på var den alt annet enn billig. Normalt lanseres Mate-modellene på høstparten - et sted rundt september-oktober. Og det vil være overraskende om ikke en del av funksjonene fra P20 Pro og Mate RS dukker opp i Mate 20 Pro. Spesielt kameraet er nok et sikkerstikk, for ikke å snakke om at vi kanskje får se den første «vanlige» Huaweien med trådløs lading bygget inn. Om vi også får se fingerleser i skjerm i Mate 20 Pro er mer usikkert, siden det var en av de mer spesielle funksjonene i Mate RS. Det er heller tvilsomt at du vil få se de vanvittige størrelsene lagringsplass som Mate RS var utstyrt med, og hvis ikke Mate 20 Pro kommer i sin egen Porsche-utgave må du nok klare deg uten Porsche Design-logoen også. Men så er det kanskje ikke den som er viktigst i Huawei-land uansett. Les testen av Mate RS Porsche Design og se testfoto i P20 Pro-testen »

Tre nye iPhoner fra Apple Apple iPhone X2 Både forrige mobillansering og den vi nærmer oss nå er av det uvanlige slaget for Apple. iPhonene var rimelig forutsigbare dyr før i tiden; annenhver modell fikk en middels til stor designendring, mens den andre halvparten av lanseringene i stor grad var kjappere maskinvare inni samme design som året før. I fjor slapp Apple sin iPhone X - den største designendringen noen gang for iPhone, og i år er det ikke helt åpenbart hvordan det skal følges opp. Om ikke vi hadde hatt ryktebørsen, altså. Det snakkes om tre ulike iPhone-modeller i år, der alle blir varianter av iPhone X som vi kjenner. Slår ryktene til kan fjorårets iPhone 8-modeller bli de siste med den tradisjonelle hjemknappen under skjermen, hvis vi ikke ser mer til den ryktede iPhone SE2-modellen, da. Den heftigste av tre modeller er ventet å bli en litt større utgave av fjorårets iPhone X, med 6,5 tommers skjerm. Under den finner vi en 5,8-tommersvariant som antakeligvis vil være den nærmeste slektningen til dagens X-modell. En utgave med 6,1-tommers LCD-skjerm blir muligens litt billigere enn resten, men også den ventes å ha heldekkende skjerm. Om navnene ender med å bli X2, X (2018), XI eller noe helt annet vil vise seg med tiden. Lanseringen ventes i løpet av september, eller muligens oktober. Les testen av fjorårets iPhone X for å få et inntrykk av hva vi kanskje kan vente oss »

