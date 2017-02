Nå kommer GTX 1080 Ti

Mange ble skuffet da Nvidia ikke viste frem GTX 1080 Ti, under den store elektronikkmessen CES i starten av januar.

Nå er det imidlertid slutt på ventetiden, for Nvidia legger ikke særlig mye mellom når de med følgende Twitter-medling og på selveste hjemmesiden sin, har satt i gang en klokke som teller ned til avdukingen av «det ultimate GeForce».

I butikk i mars

Nvidia teller ned til avdukingen av GTX 1080 Ti.

Det er snart Tid, nærmest ertes det i en kort tekst, der selskapet klart spiller på deler av navnet til det nye grafikkortet som altså vil overta ytelsestronen fra GTX-seriens nåværende toppkort, GTX 1080.

Om de skulle være noen tvil i det hele tatt viser HTML-koden til geforce.com navnet GTX 1080 Ti i klartekst. Klokken på nettstedet treffer null om litt over fem dager, den 28. februar, og sammenfaller tilfeldigvis med avviklingen av årets GDC-messe i San Francisco.

Ifølge Videocardz.com er det ikke ventet at GTX 1080 Ti vil lanseres under messen, men heller vil dukke opp i butikk 2-3 uker senere. Dermed er det klart at Nvidia nå har sett seg lei av å vente på AMD Vega, som ikke ventes før mot sommeren.

Kun Founders Edition ved lansering?

Samme nettsted er for øvrig bekymret for tilgjengeligheten til kortet ved lansering. Fra såkalte AIB (Add In Board)-partnere til Nvidia, altså tredjepartsprodusenter, har de fått nyss om at Nvidia planlegger å kuppe lanseringen ved å kun tilby sin egen Founders Edition. Ikke ulikt hva som var praksis de første tre-fire ukene etter GTX 1080-lanseringen i fjor sommer, altså.

Det kan bety at du må smøre deg med litt ekstra tålmodighet hvis du vil ha et GTX 1080 Ti-kort med tilpassede kretskort og egne kjøleløsninger fra partnere som Asus, MSI, EVGA og Zotac med flere.

Basert på Titan X-brikken

Ingen spesifikasjoner er offisielle ennå, men det er helt sikkert at GTX 1080 Ti vil legge seg tett opptil Titan X (Pascal) i ytelse. Videre vil vi garantert finne igjen den største Pascal-brikken, GP102, som også ligger til grunn for Titan X i GTX 1080 Ti. GTX 1080 er på sin side basert på den fysisk mindre GP104-brikken.

Noen pris har vi selvsagt ikke ennå, men regn med at dette blir et dyrt grafikkort. Titan X (Pascal), som ikke har vært særlig tilgjengelig i Norge, har hatt en utsalgspris siden i høst på omtrent 13 000 kroner. Med tanke på at GTX 1080 nå går over disk fra omtrent 6200 kroner og oppover er det imidlertid ganske sannsynlig at vi får se Ti-versjonen til mellom 8- og 9000 kroner.

Med tanke på at vi kunne bruke vårt GTX 1080 til å spille med høye innstillinger og 4K-oppløsning i 60 FPS i de aller fleste av våre testspill er det trygt å slå fast allerede nå at GTX 1080 Ti blir det ultimate grafikkortet for deg med 4K-skjerm.

Videocardz spekulerer i om ikke Nvidia også vil vise frem en Ti-versjon av sitt GTX 1060. Fasiten får vi uansett neste uke, så følg med på Tek.no fremover for siste nytt.

(Kilde: Nvidia, Videocardz)