Nå kommer Google Assistant endelig til flere Android-telefoner

En av de store nyhetene Google presenterte på sin I/O-konferanse i fjor var den nye intelligente, personlige assistenttjenesten Google Assistant. Det kom senere frem at teknologien kun ville være tilgjengelig for Googles egne Pixel-telefoner, men nå er det offisielt slutt på denne eksklusiviteten.

På bloggen sin kunngjør Google nemlig at Google Assistant skal slippes til alle mobiler som kjører Android 7.0 Nougat eller Android 6.0 Marshmallow.

Kanskje ikke helt overraskende vil tjenesten i første omgang rulles ut på engelsk for brukere i USA. Deretter vil andre engelsktalende regioner følge, før turen kommer til Tyskland.

Bruker naturlig språk

Ifølge Google skal de fortsette å rulle ut støtte for stadig flere språk i tiden fremover, som forhåpentligvis betyr at vi også kan se Google Assistant på norsk på et eller annet tidspunkt. Inntil videre må vi altså belage oss på å utøve engelskferdighetene våre.

Foto: Google

Som vi nylig meldte har LGs nye toppmodell for øvrig allerede fått støtte for assistenttjenesten, som den første mobilen etter Googles egne modeller.

Google Assistant er en vesentlig mer avansert tjeneste enn selskapets eksisterende Google Now ved at den er i stand til toveiskommunikasjon og til å la brukere få direkte tilgang til en lang rekke nyttefunksjoner og tjenester via kommandoer som som kan gis med naturlig språk.

Mange bruksområder

For eksempel kan man bruke tjenesten til å kjapt oversette setninger til andre språk, gjennomføre og sjekke billettbestillinger, handle på internett og sjekke åpningstider til restauranter og lignende mens man er på farten. Man må for øvrig ha Google Play Services-appen, som brukes til å oppdatere Google- og Play-apper, installert på telefonen.

Google Assistant er allerede integrert i Googles nye smarthøyttaler Google Home, Android Wear-plattformen, meldingsapplikasjonen Allo og altså Pixel-telefonene.

