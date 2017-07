Nå kommer endelig Nokias toppmodell

Nokias retur til mobilmarkedet ble ledet an av nostalgitelefonen 3310, og et knippe relativt enkle Android-telefoner. Ingen av dem er de mest opplagte hitene i et marked som det norske, der det nesten utelukkende handles i toppmodeller. Nå ser det endelig ut til at den første nye Nokiaen som kan få storappell i Norden er på vei.

Og det kan skje uhorvelig fort. Faktisk bare i løpet av et par uker, om ryktene får rett.

Den nye modellen har i lengre tid vært omtalt som Nokia 9. Uten at vi helt vet hvorfor skal den ha byttet navn til Nokia 8 underveis. Det er det tyske nettstedet WinFuture som siteres i Pocketnow som melder om endringen. Men navnet er altså ikke den store nyheten her.

Flere kilder bekrefter

Allerede den 31. juli hevdes det at Nokia 8 vil havne i salg. Informasjonen skal stamme fra kilder i Skandinavia, men eksakt hvilke kilder det er er naturligvis litt verre å bli klok på.

Dersom den ventede salgsdatoen stemmer vil dette være svært rask salgsstart, for en telefon som foreløpig ikke engang er lansert.

Vi i Tek.no tok oss likevel en spørrerunde, og svarene vi får tilbake er at Nokia 8 allerede er i full produksjon, og på vei ut til lagre rundtom i verden. Etter det vi blir fortalt kan salg starte allerede rundt månedsskiftet.

Våre kilder holder til i Schenzen og har tett kjennskap til prosjektet, men også de ønsket naturlig nok å være anonyme.

Uvisst om spesifikasjoner

Selv om datoene altså virker å stemme, får vi litt andre tilbakemeldinger fra kildene våre enn det ryktene så langt snakker om. Ryktebørsen forøvrig virker å være noenlunde enige om at denne Nokiaen vil få noen av de heftigste spesifikasjonene på markedet.

Her inngår en ekstremt kraftig mobilprosessor i form av Snapdragon 835, greie mengde RAM (4 GB) og 64 gigabyte lagring.

Våre kilder er ikke helt enige, og peker til den noe svakere Snapdragon 660-brikken, som er rimelig fersk. Qualcomm lanserte den i mars, så ferdige telefoner basert på plattformen nå er relativt raskt, men ikke utenkelig.

Kan det være flere modeller?

Det som også godt kan hende er at vi fortsatt snakker om flere ulike telefoner her. Ryktemøllen har en tendens til å knytte spesifikasjonsrykter for andre modeller til «neste telefon ut», rett og slett fordi ryktene er samtidige og fordi konkrete svar om noe som egentlig skal være hemmelig frem til lanseringen er vanskelige å oppdrive.

Hvis det er slik at vi snakker om to forskjellige telefoner virker det i hvert fall svært sannsynlig at en enda heftigere telefon enn Nokia 8 er på vei. For det har dukket opp ytelsestester av en mystisk Nokia-modell som har Snapdragon 835.

Avhengig av hvem du spør ventes modellene 7, 8 og 9 i løpet av juli, så det kan hende kildene svarer for litt ulike modeller innad i dette utvalget.

Ikke helt overbevisende comeback

Den har ikke frontkamera, kameraet den har lager akvareller og tastene er små. Nokia 3310 har bedre konkurrenter i eksisterende billigmobiler med Nokia-merket på, og rimelige Androider som er langt mer allsidige. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nokias opp- og nedturer i mobilmarkedet ledet til at merket til slutt forsvant helt, og en kort tid fikk logoen sin erstattet med Microsoft-logoer på baksiden av Lumia-telefonene.

Etter et par år med Nokia-navnet mer eller mindre ute av mobilmarkedet er finnene nå tilbake. Det er selskapet HMD Global som utvikler telefonene, og kinesiske Foxconn som produserer dem.

Aller først ut var en gjenoppliving av legendemodellen Nokia 3310, mens Android-telefonene Nokia 3, 5 og 6 kom i tur og orden etterpå.

Det hører med til historien at Nokias knappetelefoner aldri helt forsvant fra markedet, og sammenliknet med de du fortsatt finner i tilbudshylla på Clas Ohlson eller Elkjøp er 3310 egentlig kun en to til tre ganger dyrere telefon med samme eller færre muligheter.

Android-modellene vi så langt har testet har ikke helt hatt krutt nok til å imponere. Så kanskje blir det Nokia 8 ... eller 9 som får til å virkelig markere Nokias tilbakekomst i markedet.

Uansett vil det ikke ta lang tid før vi får svaret, ettersom Nokia etter alt å dømme kun har to uker på seg til både å lansere og å få telefonene i salg i sine første markeder.

