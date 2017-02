Nå kommer det mobillanseringer på løpende bånd

En av årets store dingsefester er øyeblikkelig i gang. Mobile World Congress starter formelt sett rett over helgen i Barcelona, men moroa begynner egentlig allerede på søndag. Da bryter nemlig de store lanseringene løs, den ene etter den andre.

Tek.no er som vanlig på plass i mobilbyen, og vi kommer til å slite ut sokker og sko på å labbe fra bås til bås på jakt etter spennende mobiler, tilbehør og det som ellers hører til mobilopplevelsen. Så hva er det vi vet nå, og hva håper vi kommer?

Et høydepunkt uteblir, men ...

Slik så årets høydepunkt ut i fjor. Galaxy S7-modellene fra Samsung ble lansert under messen, og har klart å holde stand mot nesten alt av konkurrenter i året som har gått. Den må holde ut som toppmodell litt til, mens vi venter på en senere lansering av Galaxy S8. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Aller først kan det være greit å nevne en ting som ikke kommer. Etter månedsvis med rykter og en litt heitere høst enn ønsket for Samsung er det på det rene at Galaxy S8 ikke kommer under årets MWC. Forrige generasjon ble lansert på messen, men må altså tåle å være toppmodell i utvalget litt til.

Det betyr ikke at Samsung ikke skal ha lansering der nede, og den kan fort bli spennende likevel.

Et annet navn det knytter seg virkelig stor spenning til er Nokia. Det har de siste ukene vært en del forvirring rundt Nokia på mobilmessen. Man må nemlig skille mellom Nokias nettverk- og skyavdeling og varemerket Nokia på mobiltelefoner. Sistnevnte er det HMD Global som holder styr på. Dermed er den Nokia-pressekonferansen som er mest spennende for oss forbrukere den som går av stabelen klokken 16.30 på ettermiddagen, og ikke den som begynner tidligere på dagen.

Blant nyhetene som er ventet å dukke opp her er en relansert utgave av Nokia 3310, og betydelig mer påkostede Android-telefoner.

De viktigste lanseringene

Klikk på lenkene for å gå direkte til de siste ryktene om hver lansering.

Søndag 26. feb

Mandag 27. feb

LG: Vekk med modulene, inn med G6

Dette bildet skal vise øvre halvdelen av LG G6. Tynnere rammer og fokus på lyd er blant tipsene. Modulariteten fra LG G5 blir tilsynelatende fjernet. Foto: Først lekket i The Verge

Fjorårets LG G5 ble aldri noen kjempehit for LG, til tross for at telefonen har mange ålreite kvaliteter. I stedet har selskapet satset hardt på V20-modellen som selges i enkelte markeder, deriblant USA. Til Norge har den foreløpig ikke kommet, selv om vi fikk stifte bekjentskap med den i fjor høst.

Mange av ryktene handler om det som fortoner seg mest som en oppgradert V20 for folk flest, der skjermen tar opp mye større deler av forsiden.

Flere mobilprodusenter ser ut til å gå i retningen Xiaomi påbegynte med sin Mi Mix i fjor. Men der Mixen var så å si helt rammeløs på tre av kantene, ser det ut til at Sør-Korea foreløpig beholder bittelitt av rammene, enten det heter LG eller Samsung. Sistnevnte kommer vi tilbake til.

Et annet bilde som skal vise G6. Her er den innpakket i et klart plastdeksel. Foto: Androidpure

Selv om rammene ser ut til å forsvinne nesten helt langs sidene, har ryktebildene vi så langt har sett av LG G6 fortsatt hatt rammer øverst og nederst, om enn ikke store.

Teknologien inni er ventet å bli delvis kjent. Dette er spesifikasjonene slik vi tror vi vet at de blir. LG har naturligvis fortsatt ikke sagt stort, så dette må fortsatt bekreftes. Ta det med en klype salt.

Prosessor : Qualcomm Snapdragon 821

: Qualcomm Snapdragon 821 Batteri : 2 800 – 3 000 mAh (?), ikke uttagbart

: 2 800 – 3 000 mAh (?), ikke uttagbart Minne (RAM) : 4 – 6 GB (?)

: 4 – 6 GB (?) Lagringsplass : 32 GB + minnekort

: 32 GB + minnekort Hodetelefonkontakten er sannsynligvis fortsatt med. Og lyddelen kan være hentet fra fabelaktige V20. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Kamera : sannsynligvis samme, doble løsning som for LG G5. Flere megapiksler?

: sannsynligvis samme, doble løsning som for LG G5. Flere megapiksler? Teknologi: irisskanner, fingeravtrykksleser, USB Type-C, superrask trådløs lading

Hodetelefonkontakten ser forøvrig ut til å være intakt på bildene vi har sett så langt, og det har gått rykter om at også lyddelen her vil ta utgangspunkt i den samme såkalte Quad-DAC-løsningen som V20 har. Akkurat hvor mange DAC-er som må til for å få brukbar lyd kan antakeligvis holde et par lydentusiaster opptatt i flere uker. Men det viktige her er at dersom også forsterkerdelen blir med fra V20 snakker vi om en telefon som kan drive nesten hvilke som helst hodetelefoner. Et salgsargument i seg selv, hvis man er glad i godlyd og ikke har hoppet over til trådløsleiren ennå.

Les mer om LG G6 her og her.

Nokia: Mobilmaster og slike ting

Huawei: P9 +1 = P10

Dagens trekløver av P9-modeller får antakeligvis en avløsning i løpet av MWC-uken. P10 er ventet, men foreløpig vet vi ikke så veldig mye om den. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Etter å ha kommet inn på det norske markedet som et utpreget billigmerke har Huawei siden rettferdiggjort stadig høyere prislapper med stadig bedre flaggskip. I fjor var det P9-modellene, Mate 9 Pro og Honor 8 som fikk mesteparten av oppmerksomheten. Sistnevnte i praksis en bittelitt svakere P9 i glass. Men nå nærmer den ordinære toppmodellen seg en oppdatering, og navnet er allerede bekreftet. Om noen få dager får vi hilse på Huawei P10.

Foreløpig er det bittelitt uvisst akkurat hvordan denne telefonen vil bli, men ryktene så langt antyder at den ikke blir en telefon med rammeløs skjerm - en designretning mange av konkurrentene går i for tiden.

En ny Huawei Honor V9 skal være på vei til Barcelona, men det er usikkert om den finner veien til Norge. Her er uansett Honor 8 fortsatt relativt ny. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I stedet ser den ut til å bli en naturlig forbedring over dagens P9, med mindre oppgraderinger rundt det hele. Det er ikke nødvendigvis en dum ting, for dagens utgave er meget god å bruke.

For den største av P10-modellene forventes det spesifikasjoner omtrent som dette. Merk at mye her minner om Mate 9 Pro, som har samme skjermoppløsning, mengde RAM og systembrikke.

Skjerm : 5,5 tommer, 2560 x 1440 piksler

: 5,5 tommer, 2560 x 1440 piksler Prosessor : Kirin 960 m/8 Cortex A53-kjerner @ 2,3 GHz + Mali G-71 GPU

: Kirin 960 m/8 Cortex A53-kjerner @ 2,3 GHz + Mali G-71 GPU Minne (RAM) : 6 GB

: 6 GB Lagringsplass : Opptil 256 GB innebygget

: Opptil 256 GB innebygget Kamera : 2x 12 megapiksler + 8 megapiksler

: 2x 12 megapiksler + 8 megapiksler Programvare: Android 7.0 Nougat + EMUI

For den vanlige P10-modellen blir skjermen antakeligvis på størrelse med dagens P9-skjerm, altså 5,2 tommer.

Les mer om ryktene rundt Huawei P10 her. Huaweis Honor Magic var forøvrig en av de mer imponerende nylanseringene under CES. Kanskje kan man håpe på at litt av magien fra den dukker opp også i P10?

PS! Det ventes også en ny Honor V9-modell med svært kraftig innmat, dersom ryktene stemmer.

HMD Global/Nokia: Ny 3310 og mer

Slik ser Nokia 6 ut. Den er ventet å spille en viktig rolle under lanseringen i Barcelona. Foto: HMD Global/Nokia

Nokia-telefonene som dukker opp fremover har lite med selve selskapet Nokia å gjøre. Det er et nytt selskap som designer disse telefonene, før de blir bygget på lisens av Foxconn i Kina. Designselskapet HMD Global er imidlertid restene av Nokias mobildivisjon, som i noen turbulente år var eid av Microsoft.

Det er allerede lansert produkter under Nokia-fanen, og det ryktes at selskapet kanskje vil bruke MWC til å lansere modellen Nokia 6 for andre markeder enn det kinesiske den selges i i dag. Nokia 6 har spesifikasjoner som ser slik ut:

Skjerm: 5,5 tommer, 1920 x 1080

5,5 tommer, 1920 x 1080 Prosessor: Qualcomm Snapdragon 430, åtte Cortex A53-kjerner ved 1,4 GHz, Adreno 505 GPU

Qualcomm Snapdragon 430, åtte Cortex A53-kjerner ved 1,4 GHz, Adreno 505 GPU Minne (RAM): 4 GB

4 GB Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

64 GB, plass for minnekort Kamera: 16 MP, f/2.0

16 MP, f/2.0 Batteri: 3000 mAh

Nokia 3310. Se på den. Nyt den. Spill Snake på den til du får lyst til å kaste den vinduet - og følg den eventuelt med blikket mens den overlever det også. En oppfølger til den legendariske mobilen kan være på vei. Foto: Marius Valle, Tek.no

En lansering det har vært mye ståhei rundt er telefonen vi så langt kun kjenner ved navn. En ny telefon vil nemlig bli hetende 3310. Det er neppe et navn selskapet henter frem igjen uten å ha en slags plan. Den opprinnelige 3310-en er kjent for å ha tålt nesten hva som helst, og å ha hatt omtrent evig batteritid. Nå har Nokia gjenbrukt modellnumre før, og ikke alltid i like modeller. Men man må regne med at HMD Global vet godt hvilke forventninger de pirker i når denne tallkombinasjonen dukker opp igjen.

Dette blir forøvrig ingen smarttelefon, men heller en ganske rimelig affære. Kan hende blir det en godt synlig nostalgitelefon når sommeren kommer?

Ryktene rundt nye smarttelefoner er litt vanskelige å ta stilling til. Kanskje dukker det opp to nye modeller med svakere innmat enn Nokia 6. Disse kan få navnene Nokia 5 og Nokia 3, og vil bli billigere, men ifølge ryktene skal de fortsatt ha siste generasjon Android. En vesentlig heftigere Nokia 8 har også versert på ryktebørsen, og her snakker man om heftige kamera og Qualcomm Snapdragon 835. I så fall en modell med meget gode spesifikasjoner og sannsynligvis høy pris.

Motorola: Nye Moto G5 og flere Moto Mods?

En telefon til drøyt to tusen kroner som gir toppmodellfølelse? Det har vært en presis beskrivelse av Moto G4 Plus så langt. Søndag blir antakeligvis arvtageren lansert. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Inneværende generasjon Moto G, altså G4, er fortsatt et meget godt kjøp. Enten du går for den enkleste varianten eller Plus-modellen gir Motorolas rimelige Android-telefoner deg masse brukeropplevelse og telefon for pengene.

Dette er kanskje ikke Motos flaggskip. Den statusen bærer Moto Z med stolthet og litt svakt batteri, men spesielt dagens G4 Plus er virkelig en studie i vellykkede kompromiss og til en viss grad også tilbakeholdenhet. Fordi Motorola ikke har dynget på for mye skrot i menyer og operativsystem blir brukeropplevelsen helt fantastisk selv om maskinvaren ikke er den råeste.

Moto G5 og G5 Plus blir forhåpentligvis vel så gode, og mye av det lanseringen skal dreie seg om ser ut til å være avslørt allerede.

Moto G5 Plus mister kanskje laserfokusen til fordel for ekstra fokuspiksler i bildebrikken. Hvis «dual autofocus pixels» er noe å gå etter, blir dette samme type løsning som dagens Galaxy S7 bruker til å fokusere med.

En større lekkasje antyder at spesifikasjonene for G5 Plus blir som følger:

Skjerm : 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler

: 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler Prosessor : Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner, Adreno 506 GPU

: Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner, Adreno 506 GPU Minne : 4 GB

: 4 GB Lagring : 32 GB + minnekortplass

: 32 GB + minnekortplass Hovedkamera : 13 megapiksler, dual pixel autofocus

: 13 megapiksler, dual pixel autofocus Frontkamera : 5 megapiksler

: 5 megapiksler Batteri : 3 080 mAh

: 3 080 mAh Programvare: Android 7.0

Les mer om de nye Moto G5-ryktene i denne saken.

Les testene av Moto G4:

Under årets CES-messe ble vi fortalt at Motorola og morselskapet Lenovo ville satse videre på modultilbehøret til Moto Z-serien sin. Det ble snakket om både andre telefoner med tilkobling som støtter dagens tilbehør, og nytt tilbehør til de eksisterende telefonene. Spesielt kom det frem at det muligens dukker opp en lettere og enklere kameraløsning til å klipse på enn dagens store Hasselblad-modul.

Foreløpig er det uvisst om Lenovo og Motorolas nærvær i Barcelona vil by på flere slike dingser, men antakeligvis dukker nye slike produkter opp enten her eller under IFA i Berlin senere i år.

Samsung: Nytt toppnettbrett?

Invitasjonen til årets Samsung-pressekonferanse under MWC. Foto: Samsung

Samsung har selv bekreftet at vi ikke får se noen Galaxy S8 under årets Mobile World Congress. Så hva får vi da se? Selskapet har tross alt kalt inn til pressekonferanse likevel.

Ryktene vil ha det til at Samsung endelig slipper et nytt toppbrett som bærer navnet Galaxy Tab S3. Det er ventet at brettet vil ha en del til felles med sin forgjenger, så som et skjermaspekt på 4:3. En digital S-Pen til å bruke på skjermen vil kanskje også følge med.

I sin innkalling til pressekonferanse bruker de også bilde av en dings det er ganske vanskelig å plassere. Det kan være en detalj fra nettbrettet, en smartklokke, en mobilhøyttaler eller en ladetilkobling?

Ellers har Samsung klart å holde de fleste detaljene rundt årets pressekonferanse under lokk. I fjor var det Galaxy S7 som var den store stjernen, og det ventes at vi kan få se noen glimt av den nye telefonen under mobilmessen, men selve lanseringen er altså ikke ventet å skje før senere.

Sony: Fem nye telefoner og ny toppmodell

Oppfølger til Xperia XZ eller Xperia X med ny design? Det går rykter om begge deler. Foto: Slashleaks

Om alt går slik ryktene hevder kan MWC bli en heftig affære for Sony, som ventes å ha hele fem telefoner med seg i bagasjen. To av disse modellene kan være toppmodeller, og spesielt har det gått mange rykter rundt en ny Xperia XZ 2 i det siste. Kanskje får også Xperia X eller X Performance en oppfølger?

En annen telefon det har vært litt ståhei rundt er den som har fått kodenavnet Pikachu, og muligens blir en oppfølger til Xperia XA. Vi likte designen da XA var inne til test, men brukeropplevelsen var mildt sagt dårlig. Forhåpentligvis kan en ny utgave rette opp i det inntrykket.

Les mer om ryktemodellene under:

Det er antakeligvis en eventuell Xperia XZ-oppfølger som blir aller mest spennende, enten den heter New Xperia X eller noe annet. Ryktene, her som ellers, omtaler ganske heftige spesifikasjoner, og gitt påstander om at Samsung støvsuger markedet for Snapdragon 835-brikker er det vanskelig å si om de er riktige. Brikken har dukket opp i ryktene om mange ulike telefoner, til tross for at den i seg selv altså skal være vanskelig å få tak i. Denne oversikten kan altså tas med en klype salt.

Skjerm: 5,5 tommer, 4K

5,5 tommer, 4K Prosessor: Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Minne (RAM): 4 eller 6 GB

Det er dog usikkert om de heftigste spesifikasjonene som er rapportert tilhører en telefon som kommer nå, eller en modell som ligger lenger ut i planene for 2017.

HTC: Ingen nye telefoner

HTC slapp sin nye U-serie rett i etterkant av årets CES, og har ikke varslet noen nye modeller i løpet av MWC. Men HTC U Ultra og U Play blir tilgjengelige nå i månedsskiftet, og antakeligvis vil telefonene bli gitt mye oppmerksomhet også i Barcelona.

Les vår test av HTC U Ultra her »

Andre interessante navn

Oppo skal vise frem noe under MWC, men akkurat hva det er vet vi ikke ennå. Her representert ved OnePlus som er eid av Oppo. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Forvent nyheter fra flere av de kinesiske mobilprodusentene. Både ZTE og Oppo har nærvær under årets messe, uten at det er mange håndgripelige rykter rundt dem. Det spekuleres noe i at Oppo vil ha en kamerateknologi som handler om 5X av noe slag, men akkurat hva det betyr må vi vente litt før vi finner ut. Det kan handle om zoom, det kan handle om helt andre ting.

Google vil også ha et område på messen, men det går i utgangspunktet ikke rykter om nylanseringer. Snarere ventes selskapet å vise frem eksisterende referanseprodukter så som Pixel-modellene, Chromecast og DayDream VR, mens relativt nye Android Wear 2.0 også ventes å være på plass, muligens i form av klokker fra LG og Casio, som er blant produsentene som har lansert så langt.

Mobile World Congress er verdens største mobilmesse, og går av stabelen fra og med mandag den 27. februar. Vi i Tek.no er på plass når lansengingene går av stabelen førstkommende søndag, og i dagene som følger kan du lese om store og små mobilnyheter fra messen.

Er det noe vi har glemt å ta med i denne oversikten som du vil vi skal se nærmere på? Gi oss et hint i kommentarfeltet under.