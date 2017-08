Nå kommer det haugevis av nye telefoner

Moto G med dobbelt kamera

Moto G5 Plus er allerede antakeligvis den mobilen under 3000 kroner som har best kamera. Men den har bare ett øye på baksiden - Moto G5S Plus har to. Her går oppløsningen bittelitt opp, og telefonen har fått mulighet for å legge til bokeh i etterkant. Det store spørsmålet er; kan noen av de to linsene på baksiden være like gode som den 12 megapiksler store Dual Pixel-sensoren i Moto G5 Plus? Dagens Plus-modell har nesten samme kameraløsning som eminente Samsung Galaxy S7, så det vil vise seg om muligheten til å legge til dybdeeffekter i bildet er et pluss eller om du samtidig velger bort muligheten til gode kveldsbilder. Ellers har denne modellen også blitt litt større enn utgangspunktet. Den har vokst til 5,5 tommer mot 5,2 i Moto G5 Plus. Igjen er designen oppdatert, mens batteri og maskinvare ellers er som før.

