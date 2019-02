Dette er de nye emojiene som kommer

En rekke nye emojier har akkurat blitt godkjent av Unicode Consortium, og inkluderer blant annet vafler, mennesker med funksjonshemninger, noen nye dyr og et søvning ansikt.

Unicode Consortium er en organisasjon med medlemmer fra blant annet Google, Microsoft og Apple, samt departementer og forskningsinstitusjoner. De godkjenner jevnlig nye forslag til emojier, som de deretter åpner opp for bruk av alle som vil.

En rekke variasjoner for handikappede

Det blir lagt til totalt 72 nye emojier denne runden, hvor mange av dem har fokusert på mennesker med forskjellige typer funksjonshemninger. Proteseemoji, rullestolemojier i en rekke forskjellige varianter, og til og med døveemoji er inkludert.

Her er noen av de nye emojiene:

Du finner alle de nye emojiene her.

Nå som de har blitt godkjent av Unicode Consortium må de fortsatt implementeres av mobilprodusenter og programvareselskap før du kan bruke dem. Dette tar ofte noen måneder, og da vil du kunne finne dem der du vanligvis finner emojier – som egne tastaturpakker eller utvidelser.

Også nytt for iPhone X-brukere

Apple-brukere får også snart noen nye animerte figurer å leke seg med. I den kommende oppdatering til iOS 12, iOS 12.2, kommer det fire nye Animojier.

For deg som ikke har prøvd det, er en Animoji en «animasjonsmaske» tilgjengelig for brukere av iPhone X og nyere maskinvare. Teknologien sporer ansiktet ditt i sanntid så du kan ha et snodig ansikt eller være et spesielt dyr når du prater med noen over FaceTime eller lignende.

Vortesvin, gitt!

Foto: Apple

De nye animojiene inkluderer en langhalset sjiraff, fintannet hai, storøyd ugle og et mer eller mindre lykkelig vortesvin.

Hvorvidt sistnevnte skapning er plukket ut med tanke på den nye (eller gamle) Løvenes Konge-filmen som kommer i sommer vites ikke, men det hadde ikke forundret oss om populariteten til vortesvin generelt får en oppsving i løpet av 2019.

Som nevnt krever altså Animojier maskinvare med FaceID, som vil si iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr og nye iPad Pro.

TEST: iPad Pro er en maktdemonstrasjon fra Apple >>>

(Kilde: 9to5Mac)