Tidenes oppdatering av Snapchat er her

Senere denne uken kommer Snapchat i helt ny drakt, og det er slettes ingen liten filleoppdatering vi snakker om. Appen har nemlig fått en helt ny struktur og design, så her kan selv erfarne «snappere» måtte bruke tid på å omstille seg.

Mer personlig app

Som før starter appen opp i kameraruten, men Snapchat har skyflet om på hvilke funksjoner du finner når du sveiper til venstre og høyre.

Den venstre skjermen, kalt «Venner»-skjermen, er nå dedikert til personlig innhold, som «Chat» og «Stories» fra venner og grupper. Sveiper du til høyre finner du som før Discover-skjermen, som viser alt innhold fra kommersielle aktører og Snapchat-samfunnet. Her vil Discover-utgivelsene du abonnerer på vises i toppen, før anbefalte eller lignende utgivelser følger like etter.

Det viktigste i den nye storoppdateringen er altså at Snapchat skiller klarere mellom innhold fra vennene dine og innhold som leveres fra nyhetsmedier eller kommersielle aktører.

Slik ser skjermene i den nye Snapchat-appen ut. Legg merke til det tydelige skillet mellom venner og kommersielle aktører, til forskjell fra dagens app.

Ved å blande personlig og kommersielt innhold forteller Snap at de ved enkelte anledninger har kommet i skade for å bidra til videreformidlingen av «Fake News».

Ved å separere det kommersielle innholdet på en egen skjerm ønsker de å gjøre det lettere å samhandle med venner og se nytt innhold, samtidig som problemene ved å blande de to innholdstypene som nettsamfunnet i dag misliker, reduseres.

Med den nye oppdateringen vil du gjøre endringer i din egen «My Story» fra profilen din, og hver gruppechat får nå automatisk sin egen «Group Story». Kartet blir også lettere å finne, da det dukker opp både på Discover-skjermen til høyre, og fra søk.

Brukerne var misfornøyde

Snap-sjef Evan Spiegel forklarte tidigere i november at den store app-overhalingen kommer etter at brukerne over lengre tid har klaget på brukervennligheten til appen:

– En av tingene vi har hørt gjennom årene er at Snapchat er vanskelig å bruke, og utviklerne våre jobber nå med å utbedre basert på disse tilbakemeldingene, uttalte Spiegel den gang.

Selskapet vet ikke om brukerne vil endre atferd når de tar i bruk den nye appen, men skal ta sjansen på at det hele faller i smak da de tror oppdateringen vil gi store fordeler for virksomheten på lang sikt.

Helt ny Android-versjon

I forbindelse med app-overhalingen har spesielt Android-plattformen blitt viet mye oppmerksomhet. Her har Snap bygget appen på ny fra grunnen av for å gi bedre ytelse, i tillegg til redesignet.

Utrullingen av den nye Snapchat-appen starter denne uken, men ifølge Snap vil det kunne ta flere uker før alle brukere har fått den oppdaterte versjonen.

