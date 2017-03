Nå kaster motebransjen seg over smartklokkene

Skillet mellom smartklokker og tradisjonelt klokkedesign er i ferd med å viskes ut i raskt tempo takket være det faktum at flere aktører i klokke- og motebransjen har kastet seg på karusellen. Nå har flere kjente aktører i motebransjen lanserte nye smartklokker for de estetisk bevisste, melder 9to5google.

Blant aktørene som nå viser frem nye modeller er Hugo Boss, Diesel og Tommy Hilfiger, som dro sløret av sine respektive smartklokker på den store klokkemessen BaselWorld i Sveits nylig. Modellene ble også kunngjort på Twitter-kontoen til Android Wear.

Tommy Hilfiger TH24/7You. Foto: Twitter

De nye modellene baserer seg på Android Wear 2.0-plattformen, som ennå er relativt ny, og bærer navnene Hugo Boss Touch, TH24/7You og Diesel On. I tillegg er også det amerikanske motehuset Michael Kors representert med en ny smartklokkemodell.

Diesel-modell med snåle funksjoner

Produsentene har ikke sluppet så mye informasjon om klokkene ennå, men nettstedet Wearable, som var til stede på BaselWorld 2017, har snappet opp prisinformasjon og et knippe andre opplysninger.

Diesel On. Foto: Twitter

Diesel On byr på en Snapdragon Wear 2100-prosessor og kommer visstnok med noen unike funksjoner i form av «filtre» som aktiveres på berøringsskjermen på bestemte tidspunkter. For eksempel vil skjermen få en virtuell «sprekk» i skjermen når du mottar en melding, eller fylles med virtuelt «dugg» som gjør skjermen vanskelig å se om du er inaktiv for lenge. Prisen er uviss.

Når det gjelder Tommy Hilfiger-modellen TH24/7You skal denne koste 299 dollar og visstnok ha begrenset funksjonalitet i form av manglende NFC, pulsmåler og GPS. Modellen skal lanseres i august.

Hugo Boss Touch skal koste 395 dollar, lanseres også i august og blant annet by på NFC-teknologi. Som man kan se av bildene er samtlige av de nye smartklokkene ellers av det runde designet og ligner på mange måter på tradisjonelle armbåndsur fra utsiden. Norsk tilgjengelighet og priser er ennå ukjent.

