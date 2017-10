Nå kan iPhone X forhåndsbestilles

I dag åpner muligheten for å forhåndsbestille den etterlengtede toppmodellen iPhone X.

Salget starter klokken 09:00 norsk tid.

Prisen er 10 990 kroner for 64 GB-utgaven og 12 690 kroner for 256 GB-utgaven.

Det er ventet å bli ekstremt vanskelig å få tak i modellen, da Apple angivelig sliter med å produsere mange nok enheter.

Som vi skrev tidligere har analyseselskapet KGI uttalt at det trolig bare vil være rundt to til tre millioner enheter tilgjengelig ved salgsstart. Med tanke på at dette er fordelt over hele verden, og at Apple har solgt rundt ti millioner eksemplarer av toppmodellene de første dagene tidligere år, er det neppe snakk om mange tilgjengelige mobiler i Norge.

En skikkelig toppmodell

Foto: Skjermdump, Apple

iPhone X blir vekselvis omtalt som iPhone 10 og iPhone X. Som i OS X-tidene er altså X-en fortsatt romertallet for ti - så vil det vise seg hvilket faktisk navn som setter seg. Uansett snakker vi om den ubestridte toppmodellen fra Apple, med en 5,8 tommer stor OLED-skjerm, heftige kamera foran og bak og knapt noen rammer rundt skjermen i det hele tatt - foruten en liten leppe øverst der frontkamera og sensorer sitter.

Spennende teknologi over skjermen

Dette blir også Apples første telefon du kan sende såkalte animojis fra. Dette er heftigere teknologi enn det kanskje høres ut som, ettersom løsningen baserer seg på en sensor i toppen av skjermen som minner mye om Xbox-tilbehøret Kinect.

Den projiserer et rutemønster på ansiktet ditt, som to kamera bruker til å lese av bevegelser og dybdeinformasjon. Potensielt kan løsningen brukes til veldig mye mer enn å pynte iMessage-meldingene dine med leende pandabjørner.

Samme teknologi brukes også til å drive Face ID-låsen som tar over for Touch ID. Ettersom det ikke er noen hjem-knapp på iPhone X er naturligvis den vanlige fingerleseren ikke å finne her.

