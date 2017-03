Nå kan du styre smarthjemmet ditt med en lekker fjernkontroll av tre

For de som ønsker å gå i litt nye designmessige retninger når det gjelder teknologi har tremateriale en tendens til å dukke opp i produkter fra tid til annen. Nå kan man finne et nytt treprodukt på finansieringsnettstedet Kickstarter.

Turn Touch er navnet på en ganske lekker fjernkontroll til smarthjemmet som er laget av nettopp tre, nærmere bestemt mahogni.

Kontrollen kan brukes til å kontrollere alt mulig av smarte produkter, som Philips' smartlyssystem Hue, Sonos-høyttalere, smarte termostater og en rekke andre typer produkter du måtte ha utstyrt hjemmet ditt med.

Minimalistisk og fleksibel

I tillegg til det uvanlige materialet har kontrollen også et svært minimalistisk, kvadratisk design med kun fire store knapper som kan programmeres til ulikt bruk via en iOS- og macOS-applikasjon. Det er altså kun Apple-brukerne som har glede av produktet i denne omgang.

Den har bare fire knapper, men er likevel fleksibel. Foto: Kickstarter

Ved å holde nede en av knappene i et halvt sekund kan man veksle mellom opptil fire «sett» av knapper, slik at man faktisk har 16 knapper til sammen. Det er også mulig å programmere knappene til å utføre flere funksjoner samtidig, slik at man for eksempel kan slå av lyset og skru av musikk med ett trykk.

Kontrollen er altså laget av solid mahogni, som i tillegg til sine hardføre egenskaper også er kjent for sine attraktive, estetiske egenskaper og for å være behagelig å ta i. Produktet slo an på Kickstarter, hvor det har samlet inn 46 000 dollar av et mål på 25 000 dollar med 10 dager igjen.

Den endelige prisen vil ligge på 80 dollar per stykk, og planen er å starte utsendelsene i november i år. Les mer på Kickstarter, og se også video under.

