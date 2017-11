Nå kan du skrive dobbelt så lange Twitter-meldinger

Mikrobloggtjenesten Twitter har blitt synonymt med 140 tegn, men nå er det omsider offisielt slutt på denne regelen. Tjenesten melder nemlig på bloggen sin at de dobler antall tegn til 280.

Twitter startet testing med 280 tegn forrige måned for et begrenset antall brukere, og basert på funnene fra denne testingen har tjenesten altså nå bestemt seg for å rulle ut utvidelsen til alle brukere – kun med unntak av et knippe asiatiske språk.

Ifølge Twitter indikerte testperioden at folk fortsatte å fatte seg i korthet selv med tilgang til 280 tegn, og holdt seg for det meste under den opprinnelige grensen på 140 tegn.

Testingen til Twitter viste at veldig få utnytter den nye maksgrensen på 280 tegn, så det skal ikke være noe fare for at tjenesten nå overfylles av lange meldinger. Foto: Twitter

Skal gjøre det lettere å uttrykke seg

Årsaken til utvidelsen er at det er relativt høyt antall Twitter-meldinger som ligger på maksgrensen når det gjelder antall tegn, noe som indikerer at det er krevende for mange Twitter-brukere å uttrykke seg på de 140 tegnene. Tjenestens statistikk viser at 9 prosent av Twitter-meldinger på engelsk historisk sett ligger på maksgrensen, mens testingen med 280 tegn viste at kun én prosent av meldingene nådde denne grensen.

Statistikken fra testingen viste at kun 5 prosent av meldingene som ble sendt med 280 tegn tilgjengelig oversteg de vanlige 140 tegnene, og kun 2 prosent av meldingene var lengre enn 190 tegn. Dermed konkluderer Twitter med at tekstvolumet i meldingene ikke endrer seg stort med den nye utvidelsen, noe tjenesten var bekymret for i utgangspunktet.

Det eneste unntaket fra den nye utvidelsen til 280 tegn er språkene kinesisk, japansk og koreansk, av den årsak at det er lettere å uttrykke seg med få tegn på disse språkene – hvor ett enkelt tegn gjerne tilsvarer flere ord på for eksempel engelsk.

(Via TechCrunch)