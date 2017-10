Nå kan du skaffe deg en lommeprojektor med Android og innebygget 360-gradershøyttaler

Særdeles kompakte projektorer finnes det allerede en del av på markedet, men nå finnes det en ny kompakt projektor med litt mer uvanlige egenskaper. Produktet heter Capsule og er lagt ut på folkefinansieringsnettstedet Indiegogo.

Capsule er en lommeprojektor på størrelse med en brusboks, og har i tillegg den egenskapen at den har en innebygget 360-graders høyttaler, en kombinasjon som gjør at utvikleren benytter betegnelsen «lommekino» i beskrivelsen av produktet.

Projektoren baserer seg på Android 7 og bruker Bluetooth-standarden til å spille av innhold direkte fra mobilen din eller andre kompatible enheter, og den har også støtte for speiling av skjermen på enheten du bruker.

Foto: Nebula

Har samlet over tre ganger finansieringsmålet

Capsule er i stand til å blåse opp et 100-tommers bilde på veggen, men med en oppløsning på bare 854 x 480 piksler blir nok ikke bildekvaliteten allverdens i denne størrelsen. Lysstyrken ligger også på ganske beskjedne 100 lumens, som betyr at du helst bør ha det ganske mørkt i rommet for å oppnå brukbar kvalitet.

Av andre spesifikasjoner har høyttaleren en effekt på 5 watt, og batteriet er på 5200 mAh, som skal gi 2,5 timer om man spiller av med full lysstyrke. Om man kun bruker produktet som en Bluetooth-høyttaler, som selvsagt også er mulig, skal den kunne spille av musikk i 40 timer før den må lades.

Projektoren har 1 GB internminne og 8 GB lagringsplass, og lampelevetiden er oppgitt til 30 000 timer. Kastelengden ligger på mellom 0,58 meter og 3 meter, og bildestørrelsen er på mellom 20 og nevnte 100 tommer.

Produktet ble en suksess på Indiegogo, hvor det nå har samlet inn 167 000 dollar av et mål på 50 000 dollar, altså over tre ganger målet. Den endelige prisen skal ligge på 349 dollar, cirka 2800 kroner. Les mer på Indiegogo, og se også video under.

