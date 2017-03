Nå kan du se haugevis av atombombeeksplosjoner på YouTube

YouTube rommer som kjent mye rart for enhver smak, og om du skulle vært blant dem som synes kjernefysiske eksplosjoner er fascinerende finnes det nå et nytt, omfattende «tilbud». Det melder blant andre The Verge.

Et lass tidligere hemmeligstemplede videoer av atomprøvesprengninger er nemlig nå blitt tilgjengelig for offentligheten og lagt ut på YouTube.

Videoene er en del av et pågående digitaliseringsarbeid som skal utføres for å forevige videoene, som hittil har ligget innelåst i godt sikrede hvelv rundt omkring i USA, og altså dermed vært skjult for allmennheten.

Slik ser noen av de gamle filmrullene ut i sin opprinnelige tilstand. Foto: YouTube/Lawrence Livermore National Laboratory

10 000 videoer til sammen

Arbeidet med å forevige videoen utføres av Lawrence Livermore National Laboratory, som så langt har lagt ut litt over 60 videoer på sin YouTube-kanal. Det skal finnes til sammen 10 000 videoer av cirka 200 atomprøvesprengninger som USA gjennomførte frem til begynnelsen av 60-tallet, og av disse skal Lawrence Livermore National Laboratory hittil ha sporet opp cirka 6500.

Av disse skal rundt 4200 filmer være skannet så langt, mens det er mellom 400 og 500 som er analysert hittil. Flere videoer vil nok dermed dukke opp på YouTube etter hvert, men det er uvisst akkurat hva det totale antallet kommer til å ligge på.

Videoene er både i farger og sort-hvitt, avhengig av alderen, og viser både prøvesprengninger høyt oppe i luften og på bakken. Ifølge Lawrence Livermore National Laboratory var samtlige videoer, som altså var lagret på gamle filmruller, i ferd med å bli brutt ned i en slik grad at de snart ville blitt ubrukelige.

Under kan du se et par eksempelvideoer, og for flere klipp kan du sjekke ut YouTube-kanalen til Lawrence Livermore National Laboratory.

