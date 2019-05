Nå kan du prøve Apples nye TV-app

I slutten av mars fortalte Apple at de ville slippe «Apple TV Channels». Dette er en oppdatering til dagens Apple TV-app som gir deg muligheten til å finne filmer og serier fra flere leverandører under ett og samme tak og via samme grensesnitt.

Nå er Apple TV Channels tilgjengelig for oss i Norge. For å få tilgang trenger du bare å oppdatere programvaren på Apple-dingsene dine til siste versjon av iOS eller tvOS, som nå altså skal ha kommet opp i versjon 12.3.

Norske partnere er med

Den nye tjenesten inkluderer innhold fra en rekke partnere. Apple har blant annet fått med seg HBO Nordic, Viaplay, CMore, TV2 Sumo, Showtime og Amazon Prime, hvor du altså kan betale for tilgangen til disse rett fra Apples økosystem og finne alt innhold på ett og samme sted.

Særlig én aktør glimrer imidlertid med sitt fravær fra Apple TV, nemlig Netflix. Tjenesten ønsker trolig å klare seg selv og ikke blande seg inn i Apples økosystem før Apple i høst skal lansere den direkte strømmekonkurrenten Apple TV+, med eksklusive filmer og serier.

Skal gi bedre strømmekvalitet

Kritikken har haglet mot HBO Nordic etter at flere deler av den siste sesongen med Game of Thrones har vært umulig å få med seg takket være dårlige tekniske løsninger og strømmekvalitet.

Når du velger å abonnere på en tjeneste som HBO Nordic gjennom Apples TV-app er det imidlertid Apple selv som håndterer videostrømmen alt det tekniske. Og Apple lover fullt fokus på billedkvalitet og god lyd, der de selv skryter av at tjenesten deres er for den «kresne brukeren».

Fra tidligere vet vi hvor viktig det er å ha det tekniske i orden og tilby innholdet i høy nok bitrate. Eksempelvis kan brukere som ser Game of Thrones via Amazons Prime-tjeneste nyte episodene i høyere kvalitet enn de som abonnerer på TV-seriens egen strømmetjeneste, altså HBO Nordic.

Samtlige «kanaler», eller tjenester, gir deg en uke gratis prøveperiode om du bestiller inne fra Apples TV-app. Det er jo en fin mulighet til å undersøke strømmekvaliteten selv.

Alle kanalene du kan abonnere på gjennom Apple TV støtter for øvrig nedlasting av innhold.

