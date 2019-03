Nå kan du laste ned den nye iOS-oppdateringen

Etter mandagens tjenestefokuserte lansering fra Apple er det kanskje ingen overraskelse at det rulles ut en ny programvareoppdatering som gir tilgang til nye funksjoner.

iOS 12.2 ble lagt ut for nedlasting omtrent samtidig som arrangementet i går tok slutt, og lar blant annet amerikanske og kanadiske brukere abonnere på den nye nyhetstjenesten Apple News Plus (som vi foreløpig ikke får i Norge).

Spill video med Siri

I den nye iOS-oppdateringen kan du bruke stemmen til å spille av videoinnhold på Apple TV fra mobilen - og etter hvert også på TV-er med Airplay 2-støtte. Foto: Samsung

En annen ny funksjon i nye iOS er muligheten til å bruke Siri til å spille av innhold på Apple TV og etter hvert TV-er fra tredjeparter.

Du skal for eksempel kunne si «Hey Siri, spill den siste episoden av Game of Thrones på Apple TV-en i stua».

Akkurat hvilke tjenester og kommandoer som er støttet her får vi komme tilbake til, og funksjonen krever også at du har installert 12.2 på Apple TV.

Oppdateringen begynner også arbeidet med å implementere Airplay 2 på TV-er, ifølge 9to5Mac.

Her har blant annet Samsung varslet at de vil oppdatere sine TV-er fra 2018 og 2019 med støtte, noe som blant annet vil gjøre at du kan bruke TV-en (eller høyttalerne som er koblet til) som en del av et multiromsoppsett. Samsung har tidligere også meldt at TV-ene deres får en egen iTunes-app.

iOS 12.2 gjør også at du kan «multitaske» samtidig som du bruker Airplay-funksjonen til å spille video på en annen enhet.

Dermed kan du se andre videoer på telefonen mens du bruker Airplay til å spille video på Apple TV, for eksempel.

Apples nye Animoji-varianter i iOS 12.2. Foto: Apple

Nye Airpods og Animoji

Oppdateringen bringer selvfølgelig også støtte for den nye generasjonen Airpods, som ble lansert forrige uke.

Airpods 2 ser stort sett prikk like ut som den første generasjonen. iOS 12.2 bringer støtte. Foto: Apple

Til sist kommer også fire nye animoji - en sjiraff, en hai, en bjørn og en ugle. Disse er tilgjengelige for iPhone X og nyere, i tillegg til 12,9-tommers og 11-tommers iPad Pro.

Oppdateringen skal være tilgjengelig nå, og du finner den på Innstillinger -> Generelt -> Oppdatering.