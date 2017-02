Sonys nye projektor forvandler bordet ditt til en berøringsskjerm

Tek.no / Barcelona: I fjor på denne tiden fikk vi se Sony avduke både en ny Xperia-serie, og en rekke mer eller mindre merkelige konsepter. Noen av dem svært langt unna pløyd mark, og strengt tatt med en del høyere dingsefaktor enn enkelte av de andre. Xperia Projector var en slik.

Nå har den fått nytt navn, og blir hetende Xperia Touch. Salget starter nå i løpet av våren i Europa, og etter det vi har fått opplyst vil den dukke opp også i Norden.

En meget smart liten projektor

Projeksjonen kan du bruke som en vanlig berøringsskjerm. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her kombineres en kortkastende laserprojektor med en forholdsvis kraftig høyttaler, og innmaten fra en mobil. Så langt ikke så helt ulikt ZTEs Spro-enheter. Men ved hjelp av enda en smart løsning begynner Sonys variant å skille seg veldig ut.

Den har nemlig en ekstra IR-løsning som fungerer som berøringssensor der bildet skytes. Så lenge du setter projektoren helt inntil veggen, eller slik at den kaster rett ned på bordet under seg, får du et 23 tommer stort bilde som også registrerer berøringer. Her er det dessuten støtte for inntil ti fingre samtidig, slik at man for eksempel kan spille brettspill eller være flere spillere i samme vanlige Android-spill.

Sony har tidligere demonstrert enheten med flerspillerversjonen av Fruit Ninja. Men her snakker man også om noe som kan tjene nytten som digital korktavle, eller en samarbeidsløsning for ting man jobber med.

Målet med å få projektoren ut på markedet er visstnok å prøve seg litt frem og å få tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere på hvordan et slikt konsept kan bli nyttigst mulig. Dermed er det fortsatt et snev av konsept igjen her, men dette er likevel en enhet som i sin renspikkede lek med teknologi raskt vekker kjøpelysten hos teknologiinteresserte.

Selv som konsept virker den svært nyttig

Selv i sin mest grunnleggende form er det vanskelig å se for seg at Xperia Touch ikke blir nyttig. Den kan tross alt kjøre det du måtte ønske av Android-programvare, og til de gangene du ikke behøver å interagere med bildet, kan du trekke boksen litt lenger fra veggen og nyte et bilde på inntil 80 tommer. Oppløsningen her er såvidt mer enn vanlig HD, altså 1366 x 768 piksler.

Når bildet blåses opp på denne måten blir den i praksis en relativt ordinær mobil laserprojektor, av typen som Sony selv har en betraktelig rimeligere modell av i stallen, og som produsenter som Celluon lager.

Fingersensoren kan ikke skalere til 80 tommer, og dermed skrus den av når bildet blir større enn 23 tommer.

Å kjøpe en Xperia Touch utelukkende for å vise film virker ikke som noe poeng. I hvert fall ikke når du hører prislappen. For behøver du ikke den smarte innmaten og fingerrespons finnes det bedre enheter der ute. Behøver du bare en ren Android-basert projektor finnes det også løsninger som ikke sender deg til konkursens rand. ZTEs nevnte Spro-serie er nettopp slike. De er også dyre, men langt fra like dyre.

I Sonys leir må du nemlig ut med rundt 15 000 kroner for Xperia Touch når salgsstarten kommer. Det er, for å si det forsiktig, svindyrt.

Men så betrakter også Sony dette som en dings som kan være med på å endre hvordan vi bruker og oppfatter mobilteknologi. I så måte er den ikke så langt fra å være beslektet med telefoner som Huaweis Honor Magic som mener å kunne endre måten vi bruker telefoner på ved dyplæring og smarte funksjoner som virker å gå utenpå det meste annet. Eller enhetene helt uten skjermrammer som først begynte å dukke opp med Xiaomi Mi Mix i fjor.

Sony er endelig litt vågale

Med det i tankene er det på et slags vis greit at prisen blir så høy. Sony er først ut med en dings som er akkurat som dette, og det er imponerende at de våger seg på en så uvanlig idé i markedet. Men selve teknologien hadde Sony også i fjor, og dermed hadde de også et enda større forsprang på resten av markedet.

Det kan koste en del å prøve seg på sprø nye konsepter, men det kan også betale seg ganske heftig om konseptet skulle slå an.

I tiden Xperia Concepts har eksistert som idé har vi sett andre aktører komme opp med liknende varianter. Xperia Agent er for eksempel en slags husrobot med enkel projisering bygget inn, mulighet for styring av smarthjem og kunstig intelligens som skal kunne fortelle deg om alt fra bussruter til spisesteder.

Det skulle ikke ta veldig lang tid før konkurrenter som LG og andre dukket opp ting som liknet veldig på Agent.

Samtidig, hvis teknologien koster 15 000 å kjøpe nå, hadde den neppe blitt billigere å kjøpe da den akkurat var oppdrømt.

Hva ville du brukt en slik dings til?

