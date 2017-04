Facebooks VR-alternativ til Messenger bytter ut snakkeboblene med et helt rom

Etter at Facebook gjorde seg til en av de største aktørene innen VR med sitt oppkjøp av Oculus Rift har vi fått noen hint om hvordan Facebook har tenkt å utnytte teknologien i tjenesten sin. Nå har planene endelig konkretisert seg i form av en helt ny VR-applikasjon.

Den nye appen har fått navnet Facebook Spaces og ble nylig avduket på Oculus VR-bloggen. Facebook Spaces er altså en applikasjon hvor du kan treffe Facebook-vennene dine i et VR-rom.

Appen lar brukere lage en virtuell versjon av deg selv, noe den gjør ved å bruke Facebook-bildene dine som grunnlag og gi deg forslag på bakgrunn av disse. Man kan også konfigurere utseende selv slik at figuren ligner mest mulig på den ekte varen.

Byr på flere aktiviteter i VR

Foto: Facebook

Deretter kan man altså invitere venner, som da også må være i besittelse av Oculus Rift-brillene, inn i et VR-rom hvor man kan prate og utføre forskjellige aktiviteter sammen. Eksempelvis har man mulighet til å «tegne» meldinger i luften som alle kan se, eller dra frem bilder og video i VR-rommet.

Facebook Spaces gir også mulighet til å ta VR-selfier og dele dem med Facebook-vennene dine, om du føler vanlige selfier ikke er nok. Det er for øvrig verdt å merke seg at appen byr på muligheten til å ta Messenger-videosamtaler uten at oppringeren har Rift-brillene. Da vil man simpelthen få opp et vanlig 2D-bilde av vedkommende i VR-rommet.

Den nye VR-appen er fremdeles i en betaversjon, så det er godt mulig den ikke fungerer helt optimalt ennå. Det er uvisst når man regner med at appen er ute av beta. Mer informasjon kan du finne hos Oculus og Facebook, og se også video under.

