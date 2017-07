Nå kan du bruke Facebook til å finne WiFi i nærheten av der du er

I fjor lanserte Facebook en ny funksjon som lar deg finne Wi-Fi-punkter i området der du befinner seg, kalt Find Wi-Fi. Funksjonen hadde den gang et begrenset omfang, men nå melder Facebook at funksjonen rulles ut i hele verden.

Find Wi-Fi fungerer ved å markere steder steder med tilgjengelig WiFi som tilbys av firmaer som har delt dette med Facebook. Funksjonen skal dukke opp under «Mer»-fanen i både Android- og iOS-versjonen av appen når den er tilgjengelig.

Ettersom tjenesten rulles ut gradvis er det ikke sikkert at du har fått tilgang til den ennå.

Godt mottatt av brukerne

Foto: Facebook

Så fort tjenesten er aktivert på profilen din vil du kunne lete deg frem til den nærmeste tilgjengelige WiFi-tilkoblingen på et kart, og man får samtidig også opp mer informasjon om de ulike stedene.

Facebook skriver at de på bakgrunn av den begrensede lanseringen av funksjonen i fjor fant ut at den var nyttig for brukere. Funksjonen kan være praktisk om du har begrenset med data på mobilen, eller reiser internasjonalt og ikke har tatt deg råd til roaming eller befinner deg utenfor roaming-områdene.

Som sagt er det bare steder som har delt WiFi-informasjonen som vil vises med Facebooks nye funksjon, som betyr at du ikke nødvendigvis vil kunne se alle stede som tilbyr gratis WiFi.

For øvrig er ikke Facebook alene om slike funksjoner, og blant andre Google har lagt inn en tilsvarende funksjon i sin karttjeneste. Under kan du se en kort demonstrasjon av den nye Facebook-funksjonen.

