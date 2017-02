Nå kan du bruke en slik til å verifisere identiteten din på Facebook

Det er ingen hemmelighet at passord du må memorere og skrive inn ikke er den sikreste påloggingsløsningen som finnes. I lang tid har det blitt jobbet med å finne et godt alternativ til eksisterende sikkerhets- og påloggingsløsninger, hvorav fysiske USB-nøkler er blant eksemplene. Nå melder Facebook at de innfører støtte for nettopp denne løsningen.

Den nye sikkerhetsløsningen til Facebook innebærer at brukere kan registrere en fysisk USB-sikkerhetsnøkkel à la de selskapet Yubico tilbyr til Facebook-kontoen din.

Kjapt og trygt

Når du skal logge på Facebook fra en ny enhet plugger du simpelthen denne enheten inn i USB-porten for å verifisere identiteten din samtidig som du skriver inn passordet.

Foto: Facebook

Meningen er altså at det skal fungere som et alternativ til å få tilsendt kode til mobilen, som i dag er den vanlige formen for totrinns-verifisering. Løsningen skal blant annet gjøre såkalt «phishing» umulig, og den gjør også totrinns-verifisering kjappere og enklere enn ellers.

Ulempen er at løsningen ennå kun fungerer med de nettlesere som støtter U2F-standarden (Universal 2nd Factor), som foreløpig bare omfatter de seneste versjonene av Chrome og Opera. Den fungerer heller ikke for mobilappen, men om du har en mobil som støtter NFC kan du bruke en NFC-kompatibel nøkkel via hjemmesiden på mobil.

Mer informasjon kan du lese hos Facebook.

