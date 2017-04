Nå kan du bestille OLED-monitoren fra Dell

Allerede i starten av 2016 lanserte Dell sin første PC-monitor med OLED-teknologi under CES-messen i Las Vegas. Nå, nesten halvannet år senere, er UP3017Q tilgjengelig i butikk – via selskapets hjemmeside.

Det har med andre ord vært en lang ventetid for de som ville slå kloa i et tidlig eksemplar. På den positive siden så viser det seg at ventetiden har brakt den svimlende prislappen ned på et litt mer spiselig nivå.

Det koster å være kar

Da Dell lanserte skjermen første gang ble det forespeilet en prislapp rundt 5000 dollar, altså rundt 43 000 norske kroner før eventuelle avgifter. I skrivende stund må du ut med «kun» 3500 dollar, eller cirka 30 000 norske kroner pluss eventuelle avgifter.

Om denne skjermen er verdt pengene er vanskelig å si. På papiret kan likevel skjermen friste med en del godsaker.

Først og fremst vil OLED-teknologien gi deg et langt bedre kontrastnivå enn hva som er mulig med dagens tradisjonelle LCD-monitorer. Her vil nok personer som jobber med video- og bilderedigering være en målgruppe.

Først og fremst til proffmarkedet

For deg som ønsker å svi av svimlende summer på en skjerm som også kan spilles på, tror vi neppe denne modellen er noe for deg – selv om responstiden til panelet er kun 0.1 millisekunder.

Den maksimale oppdateringshastigheten på skjermen er nemlig på 60 hz, noe som kan være for lite for de virkelig innbitte gamerne, som heller vil ha 120 eller flere bilder i sekundet.

Ellers kan den 30 tommer store skjermen skryte av en oppløsning på 3840 x 2160 piksler (4K), betraktningsvinkelen er oppgitt til 178 grader, og at lysstyrken strekker seg maksimalt til 300 nits.

Videre har skjermen et 10-bits fargepanel, hvilket betyr at den er en råtass til å gjengi farger. Her oppgis det at skjermen klarer :

100 prosent av sRGB

100 prosent av AdobeRGB

100 prosent av Rec.709

97,5 prosent av DCI-P3

85,5 prosent av Rec.2020

Skjermen leveres med aluminiumsrammer, hvor foten har gode justeringsmuligheter. Her kan du justere høyden, vinkelen, og dreie skjermen opp i stående posisjon. Av tilkoblinger kan du blant annet velge mellom HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.2 eller USB-C.

I skrivende stund koster altså skjermen 3500 dollar, og det oppgis en leveringstid på 1-2 uker. Dog må du nok regne med noen ekstra dager før den er her på berget.

(Kilde: Dell)