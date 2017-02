Salg av Oculus Rift-brillene kan bli forbudt

Det går ikke alltid helt ryddig for seg i teknologiverdenen, noe Oculus VR har fått merke på kroppen den siste tiden. Nylig meldte vi at selskapet ble dømt til å betale fire milliarder kroner til ZeniMax for blant annet brudd på opphavsretten, men nå viser det seg at ZeniMax ennå ikke er fornøyd.

Som nyhetsbyråret Reuters melder har ZeniMax nemlig bedt en federal dommer om å utstede en rettsordre for å stanse Oculus' videre bruk av kode som VR-teknologien baserer seg på.

Kan få store konsekvenser

Den aktuelle, omstridte koden er allerede delt med en rekke utviklere av VR-programvare, og er allerede en del av koden til eksisterende spill. Dersom ZeniMax får gjennomslag kan konsekvensene dermed bli ganske store og blant annet føre til at antall spill og annen programvare blir sterkt begrenset.

Bakgrunnen for søksmålet var at ZeniMax beskylder John Carmack, her avbildet, for å ha stjålet Oculus Rift-teknologien da han gikk over til Facebook. Foto: Oculus VR

Dette vil igjen kunne føre til tapte salgstall for Oculus Rift-brillene. En advokat som spesialiserer seg på intellektuell eiendom uttalte overfor Reuters at ZeniMaz' forespørsel trolig vil legge et meget stort press på Facebook, som kan bli tvunget til å inngå et forlik, uten at det er klart hva dette eventuelt vil innebære.

Mener Oculus stjal teknologien

Bakgrunnen for den pågående striden er at ZeniMax mener spillutvikleren John Carmack, som var tidligere ansatt i selskapet, tok med seg deres VR-relaterte, intellektuelle eiendom da han gikk over til Facebook som teknologisk sjef for Oculus VR, uten tillatelse og kompensasjon.

ZeniMax rettet et erstatningskrav mot Facebook og Oculus VR på over 30 milliarder kroner, men fikk ikke medhold i alle anklagene. Den endelige dommen ble altså på 4 milliarder kroner for brudd på en fortrolighetsavtale og brudd på opphavsretten.

Oculus uttalte overfor Reuters at de fremdeles forbereder seg på å anke den opprinnelige dommen, som de mener har et feilaktig grunnlag. ZeniMax på sin side har ikke kommentert den seneste utviklingen.

Det finnes heldigvis flere alternativer på markedet: PlayStation VR-brillene kan snart bli mye bedre »