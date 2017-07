Nå kan det bli vanskeligere å ta med seg elektroniske duppeditter til USA

For litt siden meldte vi at amerikanske sikkerhetsmyndigheter vurderte å bannlyse bærbare PC-er og lignende produkter på fly fra Europa til USA, men senere kom det frem at dette ikke skulle iverksettes likevel. Nå er myndighetene imidlertid på ferde nok en gang.

Department of Homeland Security i USA (DHS) melder nemlig i en pressemelding at de skal innføre flere sikkerhetstiltak for innreise til landet. Nøyaktig hvilke tiltak det dreier seg om er uvisst, men tiltakene skal være «både synlige og usynlige».

Frykter tilpasningsdyktige terrorister

Blant annet skal elektroniske enheter ifølge DHS nå undersøkes nærmere, uten at det altså er helt klart hva dette innebærer i praksis. DHS ser ikke ut til å antyde at det skal legges begrensninger på hva slags type enheter som kan tas med på flyet.

Det kan hende din bærbare PC må bli pakket i bagasjen før du kommer deg ombord på flyet. Illustrasjon: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

De nye tiltakene omfatter 105 land som ikke er navngitte, 280 flyplasser og 180 flyselskap. Store deler av den europeiske trafikken vil dermed trolig bli rammet av det økte sikkerhetsnivået.

– USA og den globale flybransjen står overfor en tilpasningsdyktig og smidig fiende. Terrorgrupper er fortsatt en trussel for passasjerfly, og vi har sett et «edderkoppnett» av trusler mot kommersielle flyvninger i form av nye angrepsmetoder, skriver DHS i pressemeldingen.

Vurderte forbud mot bærbare PC-er

I mai uttalte DHS at de vurderer å utvide restriksjonene rundt større elektroniske enheter i fly, som altså vil omfatte bærbare PC-er og muligens også nettbrett, på bakgrunn av frykt for at mennesker med onde intensjoner kan konvertere PC-er og nettbrett til bomber.

På bakgrunn av denne frykten har USA allerede bannlyst større elektroniske enheter på fly til USA fra 10 flyplasser i nord-Afrika og Midtøsten. Dette forbudet kom etter at et raid mot terrororganisasjonen Al Qaeda i Yemen tidligere i år avslørte at organisasjonen har klart å lage kompakte batteribomber som kan plasseres i enheter som bærbare PC-er.

Sikkerhetsdepartementet valgte altså å ikke gjennomføre et slikt forbud i denne omgang, men sa at de kontinuerlig evaluerer trusselbildet og vil foreta endringer når de finner det «nødvendig».

