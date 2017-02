VR er nå som kjent blitt et fenomen man utmerket godt kan nyte innenfor hjemmets fire vegger, men i mai i fjor kunne vi melde at IMAX ikke desto mindre skulle starte opp de første VR-kinoene. Som blant andre VRScout og UpLoadVR melder er kinoene nå blitt en realitet.

Den første VR-kinoen ligger i den amerikanske storbyen Los Angeles, og dermed må man altså belage seg på en lang flytur om man vil teste det ut.

Har både StarVR og HTC Vive

De nye fasilitetene fungerer ved at man betaler en inngangsbillett, og deretter blir man tildelt et eget avlukke hvor man kan slå seg løs i VR-verdenen. Opplevelsene 5 eller 15 minutter og koster visstnok 7 og 10 dollar.

Man må tåle at folk står og glor mens kan kaster seg rundt i VR-verdenen. Foto: YouTube/VRScout

På anlegget kan man benytte de såkalte StarVR-brillene, som opererer med blant annet større større synsfelt og høyere oppløsning enn Oculus Rift og HTC Vive. De fleste VR-brillene man har til disposisjon er imidlertid av typen HTC Vive, viser det seg.

Når det gjelder innhold skal IMAX' VR-kinoer både by på eksklusive VR-opplevelser og innhold som allerede til tilgjengelig til HTC Vive-brillene. Tilbudet består både av enspiller- og flerspilleropplevelser.

Kommer også til Europa

Tekniske detaljer foreligger ikke, men brillene skal drives av kraftige PC-rigger som er plassert over brukerne. Samtidig sørger en slags smart vaierløsning for at kabelen aldri kommer i veien for spilleren, som jo kan være et problem når man spiller hjemme.

Det første anlegget ligger altså i Los Angeles, men IMAX har planer om å åpne fem andre VR-kinoer, hvorav ett skal ligge i Storbritannia, som jo er innen rekkevidde for nordmenn. Dette vil komme på plass i løpet av de kommende månedene. Senere har IMAX planer om å gjøre konseptet mer globalt, som kanskje betyr at det er håp for Norge også i fremtiden.

